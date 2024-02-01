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Published Сегодня, 07:09

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Updated Сегодня, 07:11

Игорь Сапко: находившиеся в украинском плену пермяки вернутся в шесть городов

Находившиеся в украинском плену пермяки вернутся в шесть городов

1 февраля 2024, 07:09
Фото: Минобороны РФ

Игорь Сапко: находившиеся в украинском плену пермяки вернутся в шесть городов

Во время последнего обмена в Россию вернулись восемь пермяков.

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко рассказал подробности о пермяках, которых удалось вернуть из украинского плена. По его данным, в РФ привезли восемь жителей Прикамья. Это военные из:

  • Перми;
  • Красновишерска;
  • Кунгура;
  • Очера;
  • Ильинского;
  • Добрянки.

Сапко отмечает, что ранее родственники этих бойцов обращались к нему. Он созвонился с ними по телефону: «Вместе ждем новостей», — подытожил омбудсмен.

Об обмене военнопленными в формате «195 на 195» в Минобороны рассказали 31 января. Это первый обмен, который произошел после крушения Ил-76 с украинскими военными в Белгородской области. Российские власти утверждают, что воздушное судно было сбито ВСУ.

По словам Владимира Путина, обмен пленными прекращать не планируется. Путин отметил, что в России находятся тысячи украинских пленных, в Украине — десятки российских.

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#Военная операция на Украине#Пермь#Сапко#Игорь сапко
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