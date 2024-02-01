Находившиеся в украинском плену пермяки вернутся в шесть городов

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко рассказал подробности о пермяках, которых удалось вернуть из украинского плена. По его данным, в РФ привезли восемь жителей Прикамья. Это военные из:
Сапко отмечает, что ранее родственники этих бойцов обращались к нему. Он созвонился с ними по телефону: «Вместе ждем новостей», — подытожил омбудсмен.
Об обмене военнопленными в формате «195 на 195» в Минобороны рассказали 31 января. Это первый обмен, который произошел после крушения Ил-76 с украинскими военными в Белгородской области. Российские власти утверждают, что воздушное судно было сбито ВСУ.
По словам Владимира Путина, обмен пленными прекращать не планируется. Путин отметил, что в России находятся тысячи украинских пленных, в Украине — десятки российских.