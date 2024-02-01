Номинальная начисленная заработная плата в Прикамье за год выросла на 15,3%

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Прикамье в ноябре прошлого года составила 61 584,8 рублей. Это на 15,3% больше показателя ноября 2022 года, сообщает Пермьстат.
В то же время реальная заработная плата в ноябре 2023-го по сравнению с ноябрем 2022 года увеличилась на 7,2%.
Сильнее всего выросли заработные платы у следующих категорий работников: сотрудников страховых компаний (+20,6%), учителей (+20,4%) и административных работников (+18,9%).
За одиннадцать месяцев, с января по ноябрь 2023 года, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составила 58 542,7 рублей, увеличившись по сравнению с соответствующим периодом 2022 года на 14,7%. Реальная заработная плата выросла на 8,6%.