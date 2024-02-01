Номинальная начисленная заработная плата в Прикамье за год выросла на 15,3%

За одиннадцать месяцев, с января по ноябрь 2023 года, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составила 58 542,7 рублей, увеличившись по сравнению с соответствующим периодом 2022 года на 14,7%. Реальная заработная плата выросла на 8,6%.