Пермяков приглашают собрать помощь для участников СВО в МФЦ

В МФЦ Пермского края начали собирать помощь для участников специальной военной операции. Принести помощь для бойцов можно в любой офис «Мои Документы» как в Перми, так и Прикамье. После того, как акция будет завершена, всю продукцию передадут в региональное отделение партии «Единая Россия», а затем — бойцам.