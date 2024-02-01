Пермяков приглашают собрать помощь для участников СВО в МФЦ

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
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Updated Сегодня, 11:02
В МФЦ Пермского края начали собирать помощь для участников специальной военной операции. Принести помощь для бойцов можно в любой офис «Мои Документы» как в Перми, так и Прикамье. После того, как акция будет завершена, всю продукцию передадут в региональное отделение партии «Единая Россия», а затем — бойцам.
По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, отправка машин с необходимыми грузами для земляков практически не останавливается.
«Мы благодарны всем неравнодушным пермякам, предпринимателям, компаниям, предприятиям и объединениям за их активное участие в поддержке наших земляков и соотечественников. Спасибо, что продолжаете помогать», — отмечал глава региона.
Пермякам нужна теплая одежда, резиновые сапоги, камуфляжные костюмы, предметы личной гигиены, приборы ночного видения, тепловизоры, монтировки, ломы, кувалды, молотки, бензопилы. Но участникам СВО помогут и письма, а также детские рисунки — это положительно влияет на боевой дух.
Руководитель Пермского краевого МФЦ Леонид Громов отметил, что главная цель акции — поднять настроение и боевой дух бойцов: «Мы очень надеемся, что благодаря поддержке жителей и организаций нашего региона сможем поздравить максимальное количество воинских подразделений».
2024 год в МФЦ Пермского края объявлен «Годом благотворительности». Акции будут проходить каждый месяц для помощи разным категориям граждан, пояснила начальник отдела по взаимодействию со СМИ ГБУ ПК «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» Ирина Соловьева.
Посмотреть адреса многофункциональных центров «Мои Документы», в которых можно оставить гуманитарную помощь, можно на сайте, либо уточнить по тел. 8 800 23 43 275.