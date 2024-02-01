Погиб перед Новым годом. В Прикамье простились с 47-летним участником СВО

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
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Updated Сегодня, 08:01
В поселке Валежная Пермского края 31 января простились с 47-летним Евгением Некрасовым. Мужчина родился в 1976 году в Перми, 9 классов закончил в поселке Валежная, затем два года отслужил в армии в должности аккумуляторщик.
В период СВО решил заключить контракт, был убит в последний день прошлого года — 31 декабря, сообщил глава Чусовского округа Сергей Белов.
Специальная военная операция России на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Власти не называют сроки завершения СВО. Она прекратится в тот момент, когда будут достигнуты все поставленные цели.