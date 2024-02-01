Полиция проводит проверку инцидента с неадекватным мужчиной у детского сада в Перми

В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю рассказали корреспонденту Properm.ru, что в дежурную часть отдела полиции Индустриального района поступили сообщения от местных жителей. Люди рассказали, что мужчина на ул. 2-я Гамовская ведет себя неадекватно и держит в руках предмет, похожий на нож.