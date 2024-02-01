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Posted Сегодня, 06:06

Published Сегодня, 06:06

Modified Сегодня, 07:16

Updated Сегодня, 07:16

Полиция проводит проверку по инциденту с вооруженным мужчиной у детсада в Перми

Полиция проводит проверку инцидента с неадекватным мужчиной у детского сада в Перми

1 февраля 2024, 06:06
Фото: vk.com/chp_dtp_perm

Полиция проводит проверку по инциденту с вооруженным мужчиной у детсада в Перми

О нарушителе общественного порядка сообщили местные жители.

Полиция проводит устанавливает все обстоятельства инцидента, случившегося вчера вечером, 31 января, в Перми. Ранее в социальных сетях появилась видеозапись, на которой мужчина с ножом пытается пробраться на территорию детского сада.

В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю рассказали корреспонденту Properm.ru, что в дежурную часть отдела полиции Индустриального района поступили сообщения от местных жителей. Люди рассказали, что мужчина на ул. 2-я Гамовская ведет себя неадекватно и держит в руках предмет, похожий на нож.

На место незамедлительно направили наряд полиции. 48-летнего пермяка задержали и передали медицинским работникам, а предмет изъяли. Сейчас проводится проверка.

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#Происшествия#Пермь
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