Прокуратура вынесла главе Перми представление за свалку снега по ул. Бригадирская

На момент проверки участок, где располагалась снегосвалка, не соответствовал требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства. На нем отсутствовали элементы и приспособления, сохраняющие безопасное состояние окружающей среды, в частности, лотки для сбора талой воды, обваловка территории, надлежащее покрытие, препятствующего прониканию испарений в грунтовые воды.