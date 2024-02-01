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Прокуратура вынесла главе Перми представление за свалку снега по ул. Бригадирская

Прокуратура вынесла главе Перми представление за свалку снега по ул. Бригадирская

1 февраля 2024, 04:59
Фото: properm.ru
Разрешение на складирование снега выдано с нарушением, свалка не соответствует требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства.

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура по итогам проверки после обращений жителей микрорайона «Владимирский» Свердловского района выдала главе Перми Эдуарду Соснину и руководителю подрядной организации представления. Об этом сообщает прокуратура.

Департаментом земельных отношений мэрии подрядной организации с нарушением выдано разрешение о размещении складирования снежных масс на земельном участке по ул. Бригадирская.

На момент проверки участок, где располагалась снегосвалка, не соответствовал требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства. На нем отсутствовали элементы и приспособления, сохраняющие безопасное состояние окружающей среды, в частности, лотки для сбора талой воды, обваловка территории, надлежащее покрытие, препятствующего прониканию испарений в грунтовые воды.

По итогам проверки природоохранным прокурором главе администрации Перми и руководителю подрядной организации, осуществляющей уборку снега, внесены представления. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении, прокуратура контролирует фактическое устранение нарушений.

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#Общество#Коммунальный рай#Пермь#Прокуратура#Уборка снега#Эдуард соснин
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