Прокуратура вынесла главе Перми представление за свалку снега по ул. Бригадирская

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
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Updated Сегодня, 04:59
Пермская межрайонная природоохранная прокуратура по итогам проверки после обращений жителей микрорайона «Владимирский» Свердловского района выдала главе Перми Эдуарду Соснину и руководителю подрядной организации представления. Об этом сообщает прокуратура.
Департаментом земельных отношений мэрии подрядной организации с нарушением выдано разрешение о размещении складирования снежных масс на земельном участке по ул. Бригадирская.
На момент проверки участок, где располагалась снегосвалка, не соответствовал требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства. На нем отсутствовали элементы и приспособления, сохраняющие безопасное состояние окружающей среды, в частности, лотки для сбора талой воды, обваловка территории, надлежащее покрытие, препятствующего прониканию испарений в грунтовые воды.
По итогам проверки природоохранным прокурором главе администрации Перми и руководителю подрядной организации, осуществляющей уборку снега, внесены представления. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении, прокуратура контролирует фактическое устранение нарушений.