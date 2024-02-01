Пьяный мужчина в Мотовилихе зарезал пенсионера

Злоумышленник совершил преступления в июле прошлого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Будучи в квартире в Мотовилихинском районе, он поссорился с 38-летним мужчиной на почве личной неприязни. В пылу конфликта фигурант уголовного дела схватил нож и несколько раз ударил по телу потерпевшего, тем самым причинив легкий вред его здоровью. Помимо этого, обвиняемый ударил ножом в шею 72-летнего мужчину, из-за чего потерпевший скончался в больнице, несмотря на оказанную медицинскую помощь.