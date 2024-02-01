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Пьяный мужчина в Мотовилихе зарезал 72-летнего пенсионера

Пьяный мужчина в Мотовилихе зарезал пенсионера

1 февраля 2024, 03:59
Фото: fusionbrain.ai

Пьяный мужчина в Мотовилихе зарезал 72-летнего пенсионера

Суд отправил злоумышленника в колонию строгого режима.

В Перми суд вынес приговор ранее судимому 41-летнему уроженцу Московской области. Мужчина признан виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия, а также в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Злоумышленник совершил преступления в июле прошлого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Будучи в квартире в Мотовилихинском районе, он поссорился с 38-летним мужчиной на почве личной неприязни. В пылу конфликта фигурант уголовного дела схватил нож и несколько раз ударил по телу потерпевшего, тем самым причинив легкий вред его здоровью. Помимо этого, обвиняемый ударил ножом в шею 72-летнего мужчину, из-за чего потерпевший скончался в больнице, несмотря на оказанную медицинскую помощь.

В пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю сообщили, что суд приговорил виновного к 9,5 годам заключения. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

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#Происшествия#Суд#Пермь#Убийство
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