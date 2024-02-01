Сахар — основной враг здоровья человека в России

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Врач-специалист Михаил Гинзбург, руководитель Самарского научно-исследовательского института диетологии и диетотерапии, подчеркнул, что, за исключением алкоголя, следующим по вредности продуктом, широко распространенным в России, является сахар и продукты, содержащие его.
Потребление больших количеств сахара сокращает продолжительность жизни, вызывает преждевременное старение и способствует возникновению возрастных заболеваний. Врач особо выделил вредные для здоровья продукты, такие как жирная и сладкая выпечка, различные десерты, а также закуски для подростков (чипсы, хрустящие изделия).
Также ограничение потребления красного мяса было отмечено Гинзбургом. По его мнению, если употреблять его три-четыре раза в неделю, возрастает риск развития рака толстой кишки и сосудистых заболеваний.