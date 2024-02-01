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Posted Сегодня, 10:25

Published Сегодня, 10:25

Modified Сегодня, 10:27

Updated Сегодня, 10:27

Сахар — основной враг здоровья человека в России

1 февраля 2024, 10:25
Привычные продукты, которые многие люди употребляют каждый день, могут иметь серьезные негативные последствия для здоровья. По словам специалиста по питанию, одним из главных врагов здоровья человека и популярным продуктом в России является сахар, пишет Pravda.Ru.

Врач-специалист Михаил Гинзбург, руководитель Самарского научно-исследовательского института диетологии и диетотерапии, подчеркнул, что, за исключением алкоголя, следующим по вредности продуктом, широко распространенным в России, является сахар и продукты, содержащие его.

Потребление больших количеств сахара сокращает продолжительность жизни, вызывает преждевременное старение и способствует возникновению возрастных заболеваний. Врач особо выделил вредные для здоровья продукты, такие как жирная и сладкая выпечка, различные десерты, а также закуски для подростков (чипсы, хрустящие изделия).

Также ограничение потребления красного мяса было отмечено Гинзбургом. По его мнению, если употреблять его три-четыре раза в неделю, возрастает риск развития рака толстой кишки и сосудистых заболеваний.

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