Сахар — основной враг здоровья человека в России

Привычные продукты, которые многие люди употребляют каждый день, могут иметь серьезные негативные последствия для здоровья. По словам специалиста по питанию, одним из главных врагов здоровья человека и популярным продуктом в России является сахар, пишет Pravda.Ru.