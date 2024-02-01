properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:27

Published Сегодня, 08:27

Modified Сегодня, 08:29

Updated Сегодня, 08:29

Сборная филиала «Азот» — призер первого этапа спартакиады Росхимпрофсоюза

Сборная филиала «Азот» — призер первого этапа спартакиады Росхимпрофсоюза

1 февраля 2024, 08:27
Фото: пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК Уралхим»
Филиал уделяет особое внимание развитию спорта на предприятии и на территории присутствия.

Женская сборная филиала «Азот» АО «ОХК Уралхим» по волейболу взяла серебро в первом этапе спартакиады Росхимпрофсоюза работников химических отраслей промышленности Пермского края. Торжественное открытие мероприятия и соревнования состоялись в спортивном зале Дома спорта Культурно-спортивного центра «Азот».

В этом году в спартакиаде принимают участие девять команд из четырех городов региона. Спортсмены соревнуются в 11 дисциплинах. Волейбол — первая из них.

Фото: пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК Уралхим»

Турнир проходил по круговой системе, когда команды-участницы проводят очную встречу на спортивном паркете со всеми оппонентами. Победителя определяет общее количество выигранных партий. Сборная филиала «Азот», выиграв 15 матчей, стала серебряным призером. Следующий этап спартакиады — лыжные гонки. Они пройдут в Соликамске 16–18 февраля.

Ольга Евтина, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“ по персоналу и социальной политике:

— Филиал «Азот» уделяет особое внимание развитию спорта на предприятии и на территории присутствия. Финансово поддерживаем деятельность Федерации плавания Пермского края, занятия для юных жителей Березников в секциях баскетбола, художественной гимнастики, каратэ, легкой атлетики и других. Отраслевая Спартакиада дает возможность сотрудникам предприятия продемонстрировать свои спортивные достижения на уровне края. В 2023 году наша женская команда по волейболу вошла в тройку лидеров Спартакиады, в этом году они улучшили результат.

Алексей Клейн, председатель Пермской краевой организации Росхимпрофсоюза:

— Мы в очередной раз проводим открытие Спартакиады в зале, принадлежащем «Уралхиму». Это говорит о том, что у нас есть надежные социальные партнеры, которые понимают важность развития физической культуры и спорта среди сотрудников.
#Новости компаний
Подпишитесь
Адвокаты просят оправдать экс-директора УКС Прикамья по делам о взятке и хищении
Сегодня, 07:41
Находившиеся в украинском плену пермяки вернутся в шесть городов
Сегодня, 07:09
Третий по количеству осадков в XXI веке: каким еще был январь в Прикамье
Сегодня, 06:31
Видео. «Успокойся, Андрей!». Мужчина с ножом пытался попасть в детский сад в Перми
Сегодня, 05:34
Прокуратура вынесла главе Перми представление за свалку снега
Сегодня, 04:59
В одном из муниципалитетов Прикамья поднимают стоимость проезда в транспорте
Сегодня, 06:14