Снежно и тепло. Синоптики поделились прогнозом погоды на февраль в Прикамье

Posted Сегодня, 03:38
Published Сегодня, 03:38
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Начавшийся февраль в Пермском крае может оказаться очень теплым, со средним прогнозируемым отклонением от нормы +3…+4°. Такой прогноз по гидродинамической модели CFS приводит научно-популярный проект «Метеоролог и я». Февраль может оказаться единственным месяцем этой зимы, не ставшим холоднее нормы (декабрь был холоднее почти на 2°, а январь — на 2,2°).
В первой декаде месяца среднее превышением нормы по температуре воздуха составит +5…+6°. После адвекции тепла от высокого циклона 2 февраля средняя аномалия по температуре воздуха вырастет до +10…+12°. Примерно до 9 февраля в разных территориях Прикамья ожидаются ежедневные снегопады. По итогу в регионе сумма осадков за первую декаду месяца может быть в 1,5-2 раза выше нормы. К концу первой декады в Пермском крае похолодает, вернутся кратковременные 20-градусные морозы.
Вторая декада стартует с температуры воздуха -20…-15°. После 12 февраля снова потеплеет и вернутся снегопады. Несмотря на холод в начале декады, этот отрезок месяца будет существенно теплее нормы — отклонение прогнозируется на +3°.
Третья декада будет самой скромной на потепление — отклонение температуры воздуха около +1°. Скорее всего, средняя температура воздуха окажется на уровне -8…-6° в зависимости от района. Количество осадков превысит норму примерно на 25%. Однако синоптики уточняют, что данные на третью декаду месяца всегда низкого качества, так как прогноз распространяется на слишком отдаленный период. Погода может поменяться и не совпадать с данными.