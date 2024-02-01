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Прогноз погоды на февраль 2024 года в Пермском крае

Снежно и тепло. Синоптики поделились прогнозом погоды на февраль в Прикамье

1 февраля 2024, 03:38
Фото: fusionbrain.ai

Прогноз погоды на февраль 2024 года в Пермском крае

Месяц в целом окажется теплее климатической нормы.

Начавшийся февраль в Пермском крае может оказаться очень теплым, со средним прогнозируемым отклонением от нормы +3…+4°. Такой прогноз по гидродинамической модели CFS приводит научно-популярный проект «Метеоролог и я». Февраль может оказаться единственным месяцем этой зимы, не ставшим холоднее нормы (декабрь был холоднее почти на 2°, а январь — на 2,2°).

В первой декаде месяца среднее превышением нормы по температуре воздуха составит +5…+6°. После адвекции тепла от высокого циклона 2 февраля средняя аномалия по температуре воздуха вырастет до +10…+12°. Примерно до 9 февраля в разных территориях Прикамья ожидаются ежедневные снегопады. По итогу в регионе сумма осадков за первую декаду месяца может быть в 1,5-2 раза выше нормы. К концу первой декады в Пермском крае похолодает, вернутся кратковременные 20-градусные морозы.

Вторая декада стартует с температуры воздуха -20…-15°. После 12 февраля снова потеплеет и вернутся снегопады. Несмотря на холод в начале декады, этот отрезок месяца будет существенно теплее нормы — отклонение прогнозируется на +3°.

Третья декада будет самой скромной на потепление — отклонение температуры воздуха около +1°. Скорее всего, средняя температура воздуха окажется на уровне -8…-6° в зависимости от района. Количество осадков превысит норму примерно на 25%. Однако синоптики уточняют, что данные на третью декаду месяца всегда низкого качества, так как прогноз распространяется на слишком отдаленный период. Погода может поменяться и не совпадать с данными.

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