Снежно и тепло. Синоптики поделились прогнозом погоды на февраль в Прикамье

Третья декада будет самой скромной на потепление — отклонение температуры воздуха около +1°. Скорее всего, средняя температура воздуха окажется на уровне -8…-6° в зависимости от района. Количество осадков превысит норму примерно на 25%. Однако синоптики уточняют, что данные на третью декаду месяца всегда низкого качества, так как прогноз распространяется на слишком отдаленный период. Погода может поменяться и не совпадать с данными.