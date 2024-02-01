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Судебные приставы Перми арестовали участок ТЦ Crystal Hall

Судебные приставы Перми арестовали участок ТЦ Crystal Hall

1 февраля 2024, 05:29
Фото: 1MI
Причиной исполнительного производства стал долг владельца участка в размере 42 тыс. рублей.

Пермские приставы наложили запрет на возможность регистрации участка под зданием торгового центра Crystal Hall на ул. Мира, 41в. Информация об этом появилась в постановлении отдела судебных приставов (ОСП) по Ленинскому и Индустриальному районам краевого ГУФССП, сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на выписку Росреестра.

Арест участка наложен из-за долга владельца участка Резо Азоева. Ведомство взыскивает с Азоева 42 тыс. руб., задолженность образовалась по налогам и сборам. По данным Арбитражного суда Пермского края, на данный момент в отношении мужчины рассматривается заявление банка «Ак Барс» о признании бизнесмена банкротом.

По сведениям Kartoteka.ru, индивидуальный предприниматель Резо Азоев занимается управлением недвижимостью и ее арендой. Ранее он был собственником ООО «Промстройсервис», ООО «Универсалремонт», ООО «Элиза» и индивидуальным частным предприятием Азоева «Олица». ТЦ Crystal Hall общей площадью 8,3 тыс. кв. м также был построен Азоевым. Объект начал свою деятельность с 2015 года.

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