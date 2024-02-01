Судебные приставы Перми арестовали участок ТЦ Crystal Hall

По сведениям Kartoteka.ru, индивидуальный предприниматель Резо Азоев занимается управлением недвижимостью и ее арендой. Ранее он был собственником ООО «Промстройсервис», ООО «Универсалремонт», ООО «Элиза» и индивидуальным частным предприятием Азоева «Олица». ТЦ Crystal Hall общей площадью 8,3 тыс. кв. м также был построен Азоевым. Объект начал свою деятельность с 2015 года.