Супруги из Очера благодаря действиям мошенников потеряли полмиллиона рублей

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:17
Updated Сегодня, 05:17
Жертвой аферистов стала семейная пара из Очера, потерявшая около полумиллиона рублей. Об этом сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
Женщине позвонила незнакомка, которая представилась сотрудником госуслуг и сообщила о попытке взлома аккаунта на портале. После этого она соединила потерпевшую с лже-полицейским. Он пояснил, что мошенники пытаются оформить на имя женщины кредит и для предотвращения операции все имеющиеся на счету денежные средства необходимо перевести на «резервный счет». Доверчивая гражданка перечислила более 200 тыс. рублей на указанный счет.
Затем потерпевшей вновь позвонил незнакомец, представившийся сотрудником полиции, и сообщил, что теперь мошенники пытаются оформить кредит от имени ее мужа. Чтобы обезопасить себя, супругу необходимо оформить «зеркальный кредит». Следуя рекомендациям звонившего, мужчина перевел аферистам более 250 тыс. рублей, взятых в кредит.