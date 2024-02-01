Супруги из Очера благодаря действиям мошенников потеряли полмиллиона рублей

Женщине позвонила незнакомка, которая представилась сотрудником госуслуг и сообщила о попытке взлома аккаунта на портале. После этого она соединила потерпевшую с лже-полицейским. Он пояснил, что мошенники пытаются оформить на имя женщины кредит и для предотвращения операции все имеющиеся на счету денежные средства необходимо перевести на «резервный счет». Доверчивая гражданка перечислила более 200 тыс. рублей на указанный счет.