Тараканы научились адаптироваться к человеческим ловушкам

Однако самцы тараканов нашли выход из сложившейся ситуации. Они начали выделять специальную жидкость на своей спине, которая не вызывает отвращения у самок. Эти результаты исследования подчеркивают гибкость тараканов в адаптации к изменяющейся среде и их способность находить альтернативные способы размножения, пишет pravda.ru.