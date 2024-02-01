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Posted Сегодня, 11:59

Published Сегодня, 11:59

Modified Сегодня, 12:04

Updated Сегодня, 12:04

Тараканы научились адаптироваться к человеческим ловушкам

1 февраля 2024, 11:59
Исследование, проведенное учеными из Университета Северной Каролины, показало, что использование ловушек с сахаром для борьбы с тараканами имеет неожиданные последствия. Оказалось, что самки тараканов начинают испытывать отвращение к сладкому вкусу, что приводит к проблемам при спаривании.

Однако самцы тараканов нашли выход из сложившейся ситуации. Они начали выделять специальную жидкость на своей спине, которая не вызывает отвращения у самок. Эти результаты исследования подчеркивают гибкость тараканов в адаптации к изменяющейся среде и их способность находить альтернативные способы размножения, пишет pravda.ru.

Также следует отметить, что исследование подчеркивает важность полового отбора и эволюции для выживания видов в условиях, где ресурсы и окружающая среда постоянно меняются. Тараканы демонстрируют, что они способны приспосабливаться к новым условиям и находить новые пути размножения.

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