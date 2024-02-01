Тараканы научились адаптироваться к человеческим ловушкам

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
Однако самцы тараканов нашли выход из сложившейся ситуации. Они начали выделять специальную жидкость на своей спине, которая не вызывает отвращения у самок. Эти результаты исследования подчеркивают гибкость тараканов в адаптации к изменяющейся среде и их способность находить альтернативные способы размножения, пишет pravda.ru.
Также следует отметить, что исследование подчеркивает важность полового отбора и эволюции для выживания видов в условиях, где ресурсы и окружающая среда постоянно меняются. Тараканы демонстрируют, что они способны приспосабливаться к новым условиям и находить новые пути размножения.