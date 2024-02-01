Третий по количеству осадков в XXI веке: каким еще был январь в Прикамье

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
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Updated Сегодня, 06:31
Погодные итоги января: тепло второй половине месяца почти полностью компенсировало холода первой половины. По количеству осадков в Перми прошедший январь занял третье место в XXI веке, после первых месяцев 2001 и 2020 годов, сообщают специалисты ГИС-центра ПГНИУ.
Январь 2024 г. оказался умеренно холодным и снежным в Пермском крае. По характеру погоды месяц поделился на две противоположные половины. Первая половина была исключительно холодной (самой холодной с 1997 г.), со средней температурой воздуха ниже нормы на 8-13˚. Осадки выпадали в основном на юге Пермского края, где местами их количество за первую половину месяца достигло месячной нормы, а на севере под преобладающим влиянием арктических антициклонов осадков было очень мало.
В Перми за первую половину месяца было девять дней с минимальной температурой воздуха -25˚ и ниже, а на севере края ниже -25˚ было ежедневно, при этом было семь-восемь дней с минимумами ниже -30˚. Абсолютный минимум за месяц отмечен в Усть-Черной в ночь на 3 января -40,3˚.
Вторая половина месяца была теплой, особенно на севере края (теплее нормы более чем на 5˚). За весь этот период температура воздуха на большей части края, кроме южных районов, ни разу не опустилась до отметки -20˚ (в Перми минимум составил -16.4˚). В период 19–22 января на большей части края (особенно на западе и центре) прошли обильные снегопады, выпало до 33 мм осадков (до 80% от месячной нормы), отмечались метели и усиление ветра с порывами 19-21 м/с, а также значительный прирост высоты снежного покрова. Самым теплым днем месяца стало 31 января, когда среднесуточная температура воздуха в Перми оказалась выше нормы более чем на 10˚.
Средняя температура января в Пермском крае составила от -13,4˚ в Чайковском до -17,8˚ в Ныробе (что холоднее нормы на 1,5-2˚), в Перми -14,4˚. Это первый холодный январь в Перми за 6 лет (с 2017 г.). В XXI веке более холодным был январь в 2006, 2010, 2014, 2017 гг., такая же среднемесячная температура была в январе 2013 г. Количество осадков за месяц составило от 37 мм в Усть-Черной до 75 мм в Губахе, а в Перми 61 мм. В основном это больше нормы на 10-30% (на юге на 50%), в Перми на 36% больше нормы. Больше осадков в январе в XXI веке в Перми выпадало только в 2001 и 2020 гг. Высота снежного покрова к концу месяца повсеместно превысила 50 см, а в Перми вчера достигла 55 см, что также соответствует климатической норме.