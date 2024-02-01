Третий по количеству осадков в XXI веке: каким еще был январь в Прикамье

Средняя температура января в Пермском крае составила от -13,4˚ в Чайковском до -17,8˚ в Ныробе (что холоднее нормы на 1,5-2˚), в Перми -14,4˚. Это первый холодный январь в Перми за 6 лет (с 2017 г.). В XXI веке более холодным был январь в 2006, 2010, 2014, 2017 гг., такая же среднемесячная температура была в январе 2013 г. Количество осадков за месяц составило от 37 мм в Усть-Черной до 75 мм в Губахе, а в Перми 61 мм. В основном это больше нормы на 10-30% (на юге на 50%), в Перми на 36% больше нормы. Больше осадков в январе в XXI веке в Перми выпадало только в 2001 и 2020 гг. Высота снежного покрова к концу месяца повсеместно превысила 50 см, а в Перми вчера достигла 55 см, что также соответствует климатической норме.