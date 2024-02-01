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Posted Сегодня, 08:29

Published Сегодня, 08:29

Modified Сегодня, 08:32

Updated Сегодня, 08:32

Цены на бензин в Пермском крае за неделю снова взлетели

Цены на бензин в Пермском крае за неделю снова взлетели

1 февраля 2024, 08:29
Фото: ideogram.ai
Сейчас Прикамье лидер в Приволжском федеральном округе по стоимости топлива.
Сюжет
Уфас

Цены на бензин в Прикамье продолжают рост. Из данных Росстата следует, что за неделю выросли цены на все виды топлива, кроме бензина марки АИ-98 и выше. Стоимость бензина увеличивается в регионе последние несколько недель.

Пермский край Средние цены на 22 января Средние цены на 31 января
Бензин автомобильный 55,98 56,02
Марка АИ-92 50,67 50,71
Марка АИ-95 55,05 55,12
Марка АИ-98 и выше 69,64 69,64
Дизельное топливо 65,36 65,41

В Прикамье самый дорогой бензин в ПФО, средняя цена бензина в ПФО 53,23, в Прикамье — 56,02. На втором месте расположилась Пензенская область со средней ценой в 54,41.

#Авто#Уфас#Пермь#Цены#Статистика#Бензин#Топливо
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