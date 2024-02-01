Цены на бензин в Пермском крае за неделю снова взлетели

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
Цены на бензин в Прикамье продолжают рост. Из данных Росстата следует, что за неделю выросли цены на все виды топлива, кроме бензина марки АИ-98 и выше. Стоимость бензина увеличивается в регионе последние несколько недель.
|Пермский край
|Средние цены на 22 января
|Средние цены на 31 января
|Бензин автомобильный
|55,98
|56,02
|Марка АИ-92
|50,67
|50,71
|Марка АИ-95
|55,05
|55,12
|Марка АИ-98 и выше
|69,64
|69,64
|Дизельное топливо
|65,36
|65,41
В Прикамье самый дорогой бензин в ПФО, средняя цена бензина в ПФО 53,23, в Прикамье — 56,02. На втором месте расположилась Пензенская область со средней ценой в 54,41.