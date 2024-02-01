«Успокойся, Андрей!». Мужчина с ножом пытался попасть в детский сад в Перми

Судя по видеозаписи, нарушитель спокойствия громко кричал и не мог успокоиться, а его друг громко и нецензурно пытался решить проблему. В итоге один из находившихся рядом мужчин, предположительно, сторож детского сада несколько раз выстрелил в дебошира из пневматического пистолета. Но и это не успокоило пермяка, тогда его повалили в снег и пытались связать, затем на место инцидента приехал наряд ДПС, который увел мужчину.