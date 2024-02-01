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Posted Сегодня, 05:34

Published Сегодня, 05:34

Modified Сегодня, 06:14

Updated Сегодня, 06:14

Неизвестный мужчина схватил нож и пытался попасть в детский сад в Балатово

«Успокойся, Андрей!». Мужчина с ножом пытался попасть в детский сад в Перми

1 февраля 2024, 05:34
Фото: vk.com/chp_dtp_perm

Неизвестный мужчина схватил нож и пытался попасть в детский сад в Балатово

Мужчина пытался поговорить с кем-то невидимым и кричал.

Вчера поздно вечером, 31 января, неизвестный мужчина пришел с ножом на территорию одного из детских садов Перми.

«В одном из детских садиков в Балатово сегодня произошло что-то из ряда вон выходящее. Какой-то Андрей в неадекватном состоянии и с ножом попал на территорию сада, его друг пытался утихомирить, но тот ни в какую не сдавался», — пишет автор поста в сообществе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». Читатели в комментариях предполагают, что мужчина употребил наркотики.

Судя по видеозаписи, нарушитель спокойствия громко кричал и не мог успокоиться, а его друг громко и нецензурно пытался решить проблему. В итоге один из находившихся рядом мужчин, предположительно, сторож детского сада несколько раз выстрелил в дебошира из пневматического пистолета. Но и это не успокоило пермяка, тогда его повалили в снег и пытались связать, затем на место инцидента приехал наряд ДПС, который увел мужчину.

Properm.ru запросили информацию об инциденте в пресс-службах УМВД по Перми и в ГУ МВД России по Пермскому краю.

UPD. Полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства случившегося.

Полиция проводит проверку инцидента с неадекватным мужчиной у детского сада в Перми
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#Видео#Происшествия#Пермь#Детский сад#Полиция
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