«Успокойся, Андрей!». Мужчина с ножом пытался попасть в детский сад в Перми

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
Вчера поздно вечером, 31 января, неизвестный мужчина пришел с ножом на территорию одного из детских садов Перми.
«В одном из детских садиков в Балатово сегодня произошло что-то из ряда вон выходящее. Какой-то Андрей в неадекватном состоянии и с ножом попал на территорию сада, его друг пытался утихомирить, но тот ни в какую не сдавался», — пишет автор поста в сообществе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». Читатели в комментариях предполагают, что мужчина употребил наркотики.
Судя по видеозаписи, нарушитель спокойствия громко кричал и не мог успокоиться, а его друг громко и нецензурно пытался решить проблему. В итоге один из находившихся рядом мужчин, предположительно, сторож детского сада несколько раз выстрелил в дебошира из пневматического пистолета. Но и это не успокоило пермяка, тогда его повалили в снег и пытались связать, затем на место инцидента приехал наряд ДПС, который увел мужчину.
Properm.ru запросили информацию об инциденте в пресс-службах УМВД по Перми и в ГУ МВД России по Пермскому краю.
UPD. Полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства случившегося.