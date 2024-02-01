В 2023 году пермяки стали чаще жаловаться на грубость и давление от коллекторов и МФО

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
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Updated Сегодня, 08:13
Жители Прикамья стали чаще жаловаться на назойливые звонки от коллекторских агентств, микрофинансовых и кредитных организаций. За 2023 год в ГУФССП России по Пермскому краю с такими обращениями обратились 635 человек — это на 6% больше, чем в 2022 году.
После рассмотрения обращений возбуждено 218 дел об административных правонарушениях по ст. 14.57 КоАП РФ (нарушение законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при возврате просроченной задолженности). Самыми популярными нарушениями стали слишком частые звонки, текстовые и голосовые сообщения, а также несоответствие их содержания требованиям закона. Кроме того, коллекторы часто распространяют сведения о должнике и наличии у него просроченной задолженности, а также оказывают психологическое давление и некорректно общаются.
Как рассказали в пресс-службе регионального ГУФССП России, приставы рассмотрели в прошлом году 204 административных дела. Виновные привлечены к штрафам на общую сумму свыше 12 млн рублей — это почти на 2 млн больше, чем в 2022 году, рассказал руководитель ведомства Абдул Алаудинов. Все оштрафованные зарегистрированы в других регионах.
Сейчас в государственном реестре указано 17 организаций, расположенных в Прикамье. В прошлом году на их работу никто не жаловался. Если ваши права при взыскании просроченной задолженности нарушают, приставы рекомендуют обратиться к ним.