properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:11

Published Сегодня, 08:11

Modified Сегодня, 08:13

Updated Сегодня, 08:13

В 2023 году коллекторов оштрафовали на 12 млн рублей за давление на пермяков

В 2023 году пермяки стали чаще жаловаться на грубость и давление от коллекторов и МФО

1 февраля 2024, 08:11
Фото: fusionbrain.ai

В 2023 году коллекторов оштрафовали на 12 млн рублей за давление на пермяков

Наказанные организации зарегистрированы не в Прикамье, а других регионах.

Жители Прикамья стали чаще жаловаться на назойливые звонки от коллекторских агентств, микрофинансовых и кредитных организаций. За 2023 год в ГУФССП России по Пермскому краю с такими обращениями обратились 635 человек — это на 6% больше, чем в 2022 году.

После рассмотрения обращений возбуждено 218 дел об административных правонарушениях по ст. 14.57 КоАП РФ (нарушение законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при возврате просроченной задолженности). Самыми популярными нарушениями стали слишком частые звонки, текстовые и голосовые сообщения, а также несоответствие их содержания требованиям закона. Кроме того, коллекторы часто распространяют сведения о должнике и наличии у него просроченной задолженности, а также оказывают психологическое давление и некорректно общаются.

Как рассказали в пресс-службе регионального ГУФССП России, приставы рассмотрели в прошлом году 204 административных дела. Виновные привлечены к штрафам на общую сумму свыше 12 млн рублей — это почти на 2 млн больше, чем в 2022 году, рассказал руководитель ведомства Абдул Алаудинов. Все оштрафованные зарегистрированы в других регионах.

Сейчас в государственном реестре указано 17 организаций, расположенных в Прикамье. В прошлом году на их работу никто не жаловался. Если ваши права при взыскании просроченной задолженности нарушают, приставы рекомендуют обратиться к ним.

Читайте также:
Риелтора-алиментщика в Перми приставы задержали, представившись покупателями квартирыПермяки стали реже возвращать долги добровольноПочти половина взрослых жителей Пермского края имеют долги
#Общество#Долги#Приставы#Пермь#Коллекторы#Судебные приставы
Подпишитесь
Адвокаты просят оправдать экс-директора УКС Прикамья по делам о взятке и хищении
Сегодня, 07:41
Находившиеся в украинском плену пермяки вернутся в шесть городов
Сегодня, 07:09
Третий по количеству осадков в XXI веке: каким еще был январь в Прикамье
Сегодня, 06:31
Видео. «Успокойся, Андрей!». Мужчина с ножом пытался попасть в детский сад в Перми
Сегодня, 05:34
Прокуратура вынесла главе Перми представление за свалку снега
Сегодня, 04:59
В одном из муниципалитетов Прикамья поднимают стоимость проезда в транспорте
Сегодня, 06:14