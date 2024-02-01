В 2023 году пермяки стали чаще жаловаться на грубость и давление от коллекторов и МФО

После рассмотрения обращений возбуждено 218 дел об административных правонарушениях по ст. 14.57 КоАП РФ (нарушение законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при возврате просроченной задолженности). Самыми популярными нарушениями стали слишком частые звонки, текстовые и голосовые сообщения, а также несоответствие их содержания требованиям закона. Кроме того, коллекторы часто распространяют сведения о должнике и наличии у него просроченной задолженности, а также оказывают психологическое давление и некорректно общаются.