В Лондоне задержали экс-заместителя управляющего директора «ОДК — Пермские моторы»

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
Modified Сегодня, 06:40
Updated Сегодня, 06:40
В Лондоне задержали Дмитрия Овсянникова, который три года работал заместителем управляющего директора АО «ОДК — Пермские моторы». Это было в период с 2010 по 2013 годы. Позже он был губернатором Севастополя и замглавы Минпромторга РФ.
По данным The Times, Овсянникова задержали в его доме 22 января по подозрению в нарушении санкционного режима и отмывании денег. Английское издание утверждает, что экс-чиновник получил около 82,5 тыс. долларов на счет, который он открыл в одном из банков Лондона, у него изъяли около 98,5 тыс. долларов наличными.
Дмитрий Овсянников был под санкциями США, ЕС и Великобритании с 2017 по 2022 годы. В 2022 году суд Европейского союза аннулировал решения Совета ЕС за последние два года о продлении санкций. Суд посчитал, что одного факта, что Овсянников был чиновником, не хватает для продления санкций. Важно было доказать, что он все еще связан с российскими властями.
Путь Овсянникова в политике закончился весной 2020 года. Он ушел с должности замминистра промышленности и торговли РФ после скандала в ижевском аэропорту. Чиновник прошел мимо контроля, отказался показывать документы и посадочный билет. После того, как его попросили все-таки это сделать, Овсянников начал оскорблять сотрудника аэропорта.