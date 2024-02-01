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Updated Сегодня, 06:40

В Лондоне задержали экс-заместителя управляющего директора «ОДК — Пермские моторы»

В Лондоне задержали экс-заместителя управляющего директора «ОДК — Пермские моторы»

1 февраля 2024, 06:38
Фото: kremlin.ru
На должности в Перми Овсянников работал в течение трех лет.
Сюжет
Санкции

В Лондоне задержали Дмитрия Овсянникова, который три года работал заместителем управляющего директора АО «ОДК — Пермские моторы». Это было в период с 2010 по 2013 годы. Позже он был губернатором Севастополя и замглавы Минпромторга РФ.

По данным The Times, Овсянникова задержали в его доме 22 января по подозрению в нарушении санкционного режима и отмывании денег. Английское издание утверждает, что экс-чиновник получил около 82,5 тыс. долларов на счет, который он открыл в одном из банков Лондона, у него изъяли около 98,5 тыс. долларов наличными.

Дмитрий Овсянников был под санкциями  США, ЕС и Великобритании с 2017 по 2022 годы. В 2022 году суд Европейского союза аннулировал решения Совета ЕС за последние два года о продлении санкций. Суд посчитал, что одного факта, что Овсянников был чиновником, не хватает для продления санкций. Важно было доказать, что он все еще связан с российскими властями.

Путь Овсянникова в политике закончился весной 2020 года. Он ушел с должности замминистра промышленности и торговли РФ после скандала в ижевском аэропорту. Чиновник прошел мимо контроля, отказался показывать документы и посадочный билет. После того, как его попросили все-таки это сделать, Овсянников начал оскорблять сотрудника аэропорта.

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#Пермь#Санкции#Чиновник#Санкции ЕС#Арест#ЕС#Великобритания
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