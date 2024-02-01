В Лондоне задержали экс-заместителя управляющего директора «ОДК — Пермские моторы»

Дмитрий Овсянников был под санкциями США, ЕС и Великобритании с 2017 по 2022 годы. В 2022 году суд Европейского союза аннулировал решения Совета ЕС за последние два года о продлении санкций. Суд посчитал, что одного факта, что Овсянников был чиновником, не хватает для продления санкций. Важно было доказать, что он все еще связан с российскими властями.