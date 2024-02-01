В одном из муниципалитетов Прикамья поднимают стоимость проезда в транспорте

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
Депутаты Добрянкой думы одобрили корректировку тарифов на перевозки пассажиров и багажа на муниципальных автобусных маршрутах в границах городского округа. Об этом сообщает telegram-канал «На местах».
Тарифы увеличены на размер индекса-дефлятора — 4,9%, отмечают в думе.
Тариф на перевозку одного пассажира на муниципальных автобусных маршрутах между населенными пунктами округа увеличен на 20 копеек, с 4 рублей 30 копеек до 4 рублей 50 копеек за один пассажиро-километр. Изменена также стоимость проезда одного пассажира на муниципальных автобусных маршрутах в поселке Полазна — с 27 до 28 рублей.
Тарифы вступят в силу с 8 февраля.