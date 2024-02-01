В одном из муниципалитетов Прикамья поднимают стоимость проезда в транспорте

Тариф на перевозку одного пассажира на муниципальных автобусных маршрутах между населенными пунктами округа увеличен на 20 копеек, с 4 рублей 30 копеек до 4 рублей 50 копеек за один пассажиро-километр. Изменена также стоимость проезда одного пассажира на муниципальных автобусных маршрутах в поселке Полазна — с 27 до 28 рублей.