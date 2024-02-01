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В Орджоникидзевском районе Перми построят новое здание для полиции за 681 миллион

В Орджоникидзевском районе Перми построят новое здание для полиции за 681 миллион

1 февраля 2024, 05:44
Фото: properm.ru
По условиям техзадания, здание должно быть сдано в марте 2026 года

Краевой главк МВД объявил аукцион на право строительства нового здания отдела полиции №5 в Орджоникидзевском районе Перми. Первыми на информацию на сайте госзакупок обратили в «Коммерсант-Прикамье».

Согласно техзаданию, четырехэтажное здание с убежищем и гаражом необходимо построить на участке по ул. Таганрогской, 3. Сдать объект в эксплуатацию требуется к 31 марта 2026 года. Максимальная цена контракта указана в размере 681 млн рублей.

Итоги аукциона подведут 29 февраля 2024 года.

Действующий отдел полиции №5 расположен по ул. Доватора. Старое двухэтажное здание, в котором сейчас расположен отдел, было передано МВД в 2018 году. После двухгодичного ремонта полицейские преступили к работе в новом офисе.

#Мвд#Пермь#Аукцион#Полиция
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