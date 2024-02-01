В Орджоникидзевском районе Перми построят новое здание для полиции за 681 миллион

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
Краевой главк МВД объявил аукцион на право строительства нового здания отдела полиции №5 в Орджоникидзевском районе Перми. Первыми на информацию на сайте госзакупок обратили в «Коммерсант-Прикамье».
Согласно техзаданию, четырехэтажное здание с убежищем и гаражом необходимо построить на участке по ул. Таганрогской, 3. Сдать объект в эксплуатацию требуется к 31 марта 2026 года. Максимальная цена контракта указана в размере 681 млн рублей.
Итоги аукциона подведут 29 февраля 2024 года.
Действующий отдел полиции №5 расположен по ул. Доватора. Старое двухэтажное здание, в котором сейчас расположен отдел, было передано МВД в 2018 году. После двухгодичного ремонта полицейские преступили к работе в новом офисе.