В отношении буйного пассажира в пермском аэропорту составили сразу три протокола

В Линейное отделение полиции в аэропорту «Большое Савино» поступило сообщение, требуется наряд транспортной полиции. Выяснилось, что сам нарушитель из Краснодарского края, официального трудоустройства у него нет. «Сотрудники полиции доставили несостоявшегося пассажира в служебное помещение ЛоП в аэропорту города Перми, после чего направили на медицинское освидетельствование. Экспертиза подтвердила, что в выдыхаемом воздухе мужчины содержится 0,79 промилле алкоголя», сообщила пресс-служба УТ МВД России по УрФО.