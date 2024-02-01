В отношении буйного пассажира в пермском аэропорту составили сразу три протокола

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
В отношении буйного пассажира, задержавшего рейс Пермь — Сочи, транспортная полиция составила три административных протокола. На посадку рейса Пермь — Сочи мужчина прибыл в нетрезвом состоянии, начал выражаться нецензурной лексикой, на замечания бортпроводников мужчина не реагировал. Командир самолета составил акт о нарушении правил поведения на борту и нарушителю отказали в посадке. Информацию об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по УрФО.
В сети появилось видео, как мужчина сопротивляется полиции и отказывается покидать борт. В ответ на просьбы сотрудников правоохранительных органов выйти из самолета, он кричит: «Я тебя вырублю». Другой пассажир воздушного судна решил ответить: «Я тебя сам сейчас вырублю». Из-за действий 44-летнего путника, держащего курс в летнюю столицу, отправление рейса задержалось на 37 минут.
В Линейное отделение полиции в аэропорту «Большое Савино» поступило сообщение, требуется наряд транспортной полиции. Выяснилось, что сам нарушитель из Краснодарского края, официального трудоустройства у него нет. «Сотрудники полиции доставили несостоявшегося пассажира в служебное помещение ЛоП в аэропорту города Перми, после чего направили на медицинское освидетельствование. Экспертиза подтвердила, что в выдыхаемом воздухе мужчины содержится 0,79 промилле алкоголя», сообщила пресс-служба УТ МВД России по УрФО.
Транспортная прокуратура составила в отношении уроженца Кубани административные протоколы за мелкое хулиганство по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ, за появление в общественных местах в состоянии опьянения по ст. 20.21 КоАП РФ и за невыполнение законных распоряжений командира судна по ч. 6 ст. 11.17 КоАП РФ.