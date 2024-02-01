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Published Сегодня, 15:10

Modified Сегодня, 15:12

Updated Сегодня, 15:12

В Перми автобусный маршрут №17 изменит путь следования

В Перми автобусный маршрут №17 изменит путь следования

1 февраля 2024, 15:10
Фото: properm.ru
Стало известно, когда он станет курсировать по улице Анри Барбюса

С 3 февраля вносятся изменения в путь следования муниципального автобусного маршрута №17. Корректировки вводятся на основании обращений жителей, отмечают в администрации Перми.

При следовании в сторону площади Дружбы автобусы будут курсировать по улицам Лифанова, Анри Барбюса Ивановской и КИМ вместо улиц Якова Свердлова и Хрустальной.

Узнать актуальное расписание, маршруты следования, а также отследить движение транспорта в режиме онлайн можно на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии.

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#Пермская езда#Автобус#Транспорт#Автобусы#Автобусный маршрут#Изменения
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