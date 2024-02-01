В Перми автобусный маршрут №17 изменит путь следования

Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
Modified Сегодня, 15:12
Updated Сегодня, 15:12
С 3 февраля вносятся изменения в путь следования муниципального автобусного маршрута №17. Корректировки вводятся на основании обращений жителей, отмечают в администрации Перми.
При следовании в сторону площади Дружбы автобусы будут курсировать по улицам Лифанова, Анри Барбюса Ивановской и КИМ вместо улиц Якова Свердлова и Хрустальной.
Узнать актуальное расписание, маршруты следования, а также отследить движение транспорта в режиме онлайн можно на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии.