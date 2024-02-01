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Published Сегодня, 04:34

Modified Сегодня, 04:36

Updated Сегодня, 04:36

В Перми будут судить четверых мужчин за дерзкое разбойное нападение ради 1 млн рублей

В Перми будут судить четверых мужчин за дерзкое разбойное нападение ради 1 млн рублей

1 февраля 2024, 04:34
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю
Преступники следили за жертвой от банкомата.

В Перми будут судить четверых мужчин за разбойное нападение. По данным полиции, в апреле 2023 года в полицию поступило сообщение о нападении на улице Революции. Оказалось, что двое преступников выследили потерпевшего у банкомата, еще двое — сели в автомобиль 44-летнего потерпевшего.

Они угрожали пермяку ножом, требуя передать деньги — более 1 млн рублей. Они несколько раз ударили мужчину ножом, однако потерпевший нажал на газ и начал сигналить. На это обратили внимание очевидцы. Прохожие попытались задержать преступников, но им удалось скрыться, деньги не забрали.

Позже силовики задержали злоумышленников, ими оказались жители поселков Сылва и Новые Ляды в возрасте от 20 до 30 лет. В ближайшее время их будут судить.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю
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#Видео#Суд#Мвд#Пермь#Разбой#Полиция
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