В Перми будут судить четверых мужчин за дерзкое разбойное нападение ради 1 млн рублей

В Перми будут судить четверых мужчин за разбойное нападение. По данным полиции, в апреле 2023 года в полицию поступило сообщение о нападении на улице Революции. Оказалось, что двое преступников выследили потерпевшего у банкомата, еще двое — сели в автомобиль 44-летнего потерпевшего.