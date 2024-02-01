В Перми будут судить четверых мужчин за дерзкое разбойное нападение ради 1 млн рублей

Posted Сегодня, 04:34
Published Сегодня, 04:34
Modified Сегодня, 04:36
Updated Сегодня, 04:36
В Перми будут судить четверых мужчин за разбойное нападение. По данным полиции, в апреле 2023 года в полицию поступило сообщение о нападении на улице Революции. Оказалось, что двое преступников выследили потерпевшего у банкомата, еще двое — сели в автомобиль 44-летнего потерпевшего.
Они угрожали пермяку ножом, требуя передать деньги — более 1 млн рублей. Они несколько раз ударили мужчину ножом, однако потерпевший нажал на газ и начал сигналить. На это обратили внимание очевидцы. Прохожие попытались задержать преступников, но им удалось скрыться, деньги не забрали.
Позже силовики задержали злоумышленников, ими оказались жители поселков Сылва и Новые Ляды в возрасте от 20 до 30 лет. В ближайшее время их будут судить.