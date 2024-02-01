В пермском аэропорту буйный пассажир едва не сорвал рейс в Сочи

На кадрах видеозаписи видно, как мужчина сопротивляется сотрудникам правоохранительных органов и отказывается покидать борт самолета. Мужчина кричит полицейскому: «Я тебя вырублю». После этого один из пассажиров позади в ответ говорит: «Я тебя сам сейчас вырублю». Мужчина обернулся и слегка наклонился с угрожающим видом к ответчику.