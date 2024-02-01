В пермском аэропорту буйный пассажир едва не сорвал рейс в Сочи

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
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Updated Сегодня, 06:24
Сегодня, 1 февраля, в пермском аэропорту «Большое Савино» буйный пассажир в 5:10 задержал рейс Пермь — Сочи на 40 минут. Информация появилась в телеграм-канале «Большая Пермь».
На кадрах видеозаписи видно, как мужчина сопротивляется сотрудникам правоохранительных органов и отказывается покидать борт самолета. Мужчина кричит полицейскому: «Я тебя вырублю». После этого один из пассажиров позади в ответ говорит: «Я тебя сам сейчас вырублю». Мужчина обернулся и слегка наклонился с угрожающим видом к ответчику.
Пресс-служба аэропорта прокомментировала произошедшее «АиФ-Пермь». «Пассажир вел себя неадекватно, был задержан сотрудниками полиции аэропорта Перми. Вылет рейса ПБД-366 Пермь — Сочи был задержан на 37 минут».
Состояние пассажира в компании не комментируют, так как для этого нужно прохождение медэкспертизы. Корреспондент Properm.ru направил запрос в транспортную полицию для уточнения подробностей.