В регионах фиксируют уменьшение стоимости свинины, подсолнечного масла и помидоров

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
Представители Росстата предоставили информацию о текущей динамике цен на яйца и другие товары.
Согласно заявлению ведомства, за прошедшую неделю цены на куриные яйца упали на один процент по всей стране. Также отмечается похожая тенденция и в случае куриного мяса, где цена снизилась на половину процента.
Снижение цен затронуло и другие продукты. Стоимость свинины, подсолнечного масла, помидоров и гречки уменьшилась на 0,3 процента. И в категории фруктово-ягодных консервов для детского питания также отмечено небольшое снижение цен (0,1%).
Тем не менее, есть продукты, цены на которые увеличились. Белокочанная капуста подорожала на 3,3 процента, а цены на огурцы и столовую свеклу выросли соответственно на 2,6 и 2 процента.