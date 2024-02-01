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Posted Сегодня, 10:20

Published Сегодня, 10:20

Modified Сегодня, 10:23

Updated Сегодня, 10:23

В регионах фиксируют уменьшение стоимости свинины, подсолнечного масла и помидоров

1 февраля 2024, 10:20
Долгое время цены на продукты, особенно на яйца, были одной из самых обсуждаемых тем среди населения российских регионов. Однако в последние дни мы наблюдаем снижение стоимости яиц, пишет Pravda.Ru.

Представители Росстата предоставили информацию о текущей динамике цен на яйца и другие товары.

Согласно заявлению ведомства, за прошедшую неделю цены на куриные яйца упали на один процент по всей стране. Также отмечается похожая тенденция и в случае куриного мяса, где цена снизилась на половину процента.

Снижение цен затронуло и другие продукты. Стоимость свинины, подсолнечного масла, помидоров и гречки уменьшилась на 0,3 процента. И в категории фруктово-ягодных консервов для детского питания также отмечено небольшое снижение цен (0,1%).

Тем не менее, есть продукты, цены на которые увеличились. Белокочанная капуста подорожала на 3,3 процента, а цены на огурцы и столовую свеклу выросли соответственно на 2,6 и 2 процента.

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