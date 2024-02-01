В Российском союзе туриндустрии назвали популярные места для отдыха в феврале

«В зимние месяцы популярность экскурсионных туров в Турцию также растет. В это время года отдыхающие едут в Стамбул, чтобы посетить достопримечательности по всей стране. Кроме того, операторы РСТ отмечают рост продаж туров на остров Хайнань, где февраль является туристическим сезоном. В последние недели декабря был запущен прямой рейс „Аэрофлота“ из Москвы в Санью. В РСТ ожидают, что это направление будет конкурировать с традиционными азиатскими направлениями», — добавили в Российском союзе туриндустрии.