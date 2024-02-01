В Российском союзе туриндустрии назвали популярные места для отдыха в феврале

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
После новогодних праздников российские отдыхающие активно заказывали путешествия по внутренним маршрутам. Особое внимание уделяется Мурманской области, количество забронированных поездок в нее выросло на 150% по сравнению с прошлым годом. Также растет спрос на города для экскурсионного туризма, пишет ИА RuNews24.ru.
«В Краснодаре число бронирований увеличилось на 85%, в Москве — на 65%, в Екатеринбурге — на 64%, в Ярославле — на 45%. Из интересных направлений стоит отметить Иркутск (+39%) и Шерегеш (+26%). В общем и целом, после праздников российские отдыхающие чаще всего выбирают путешествия в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Эсто-Садок, Казань, Мурманск, Калининград, Красную Поляну, Архыз и Териберку», — сообщают эксперты РСТ.
Специалисты отмечают, что в первой половине февраля на Байкале начинается сезон, и бронирование туров на этот период начинается заблаговременно. Отдыхающие приезжают полюбоваться необычным голубым льдом. Кроме того, на Байкале можно посетить бурятские этнографические комплексы и музеи, деревни старообрядцев, горячие источники и увидеть красивые ритуалы, связанные с Сагаалган — бурятским Новым годом.
В отношении зарубежных направлений, отдыхающие отправляются в страны, где начинается активный сезон. Особенно популярен Египет. По данным операторов пакетных туров, продажи путешествий в эту страну выросли на 17% по сравнению с прошлым годом. Египет остается одной из трех самых популярных стран для российских туристов, несмотря на увеличение времени полета. Также стабильный интерес вызывают ОАЭ и Таиланд. На этих направлениях много предложений и разнообразие перевозок.
«В зимние месяцы популярность экскурсионных туров в Турцию также растет. В это время года отдыхающие едут в Стамбул, чтобы посетить достопримечательности по всей стране. Кроме того, операторы РСТ отмечают рост продаж туров на остров Хайнань, где февраль является туристическим сезоном. В последние недели декабря был запущен прямой рейс „Аэрофлота“ из Москвы в Санью. В РСТ ожидают, что это направление будет конкурировать с традиционными азиатскими направлениями», — добавили в Российском союзе туриндустрии.