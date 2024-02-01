Власти Перми отказываются расселять семь аварийных домов в Орджоникидзевском районе

Posted Сегодня, 15:37
Published Сегодня, 15:37
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Updated Сегодня, 15:40
Прокуратура Орджоникидзевского района провела проверку деятельности администрации Перми и ее функциональных органов при реализации полномочий по расселению аварийного жилищного фонда. По итогам проверки возбуждено уголовное дело, сообщают в ведомстве.
Как утверждает прокуратура, органами местного самоуправления практикуется необоснованный перенос сроков расселения граждан из аварийного жилья. Многоквартирные дома в Перми по адресам: ул. Александра Щербакова, д. 15, ул. Бумажников, д. 2, ул. Генерала Доватора, д. 34, ул. Генерала Черняховского, д. 3, ул. Корсуньская, д. 5 и д. 9, ул. Ольховская, д. 29, признаны аварийными и подлежащими сносу. Срок отселения жильцов установлен до 31 декабря этого года. В то же время, данные объекты не включены в действующие на территории города муниципальные и региональные адресные программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, финансирование на их расселение бюджетом города не предусмотрено.
Без объективных причин срок отселения граждан изменен по инициативе должностных лиц администрации до конца 2030.
По итогам рассмотрения материалов проверки, направленных прокуратурой, правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Производство предварительного расследования по данному уголовному делу находится на контроле прокуратуры.