properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:37

Published Сегодня, 15:37

Modified Сегодня, 15:40

Updated Сегодня, 15:40

Власти Перми отказываются расселять семь аварийных домов в Орджоникидзевском районе

Власти Перми отказываются расселять семь аварийных домов в Орджоникидзевском районе

1 февраля 2024, 15:37
Фото: прокуратура Пермского края
Срок расселения разрушающихся многоэтажек установлен на 2030 год

Прокуратура Орджоникидзевского района провела проверку деятельности администрации Перми и ее функциональных органов при реализации полномочий по расселению аварийного жилищного фонда. По итогам проверки возбуждено уголовное дело, сообщают в ведомстве.

Как утверждает прокуратура, органами местного самоуправления практикуется необоснованный перенос сроков расселения граждан из аварийного жилья. Многоквартирные дома в Перми по адресам: ул. Александра Щербакова, д. 15, ул. Бумажников, д. 2, ул. Генерала Доватора, д. 34, ул. Генерала Черняховского, д. 3, ул. Корсуньская, д. 5 и д. 9, ул. Ольховская, д. 29, признаны аварийными и подлежащими сносу. Срок отселения жильцов установлен до 31 декабря этого года. В то же время, данные объекты не включены в действующие на территории города муниципальные и региональные адресные программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, финансирование на их расселение бюджетом города не предусмотрено.

Без объективных причин срок отселения граждан изменен по инициативе должностных лиц администрации до конца 2030.

По итогам рассмотрения материалов проверки, направленных прокуратурой, правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Производство предварительного расследования по данному уголовному делу находится на контроле прокуратуры.

Читайте также:
В Гайнах местные власти отказываются расселять десять аварийных домовПрокуратура через суд требует расселить девять домов в Горнозаводском округе
#Аварийное жилье#Пермь#Прокуратура#Уголовное дело#Расселение домов#Расселение ветхого и аварийного жилья#Расселение
Подпишитесь
Дело криминального авторитета рассмотрит судья, приговоривший Тимура Бекмансурова
Сегодня, 09:29
Власти рассказали о проекте административно-торгового центра на месте «Живаго»
Сегодня, 10:48
В отношении буйного пассажира в пермском аэропорту составили сразу три протокола
Сегодня, 13:46
Бизнес-омбудсмен рассказал о массовых обманах предпринимателей в Пермском крае
Сегодня, 09:46
Кандидат на пост председателя краевой КСП успешно прошел собеседование в Москве
Сегодня, 13:07
Находившиеся в украинском плену пермяки вернутся в шесть городов
Сегодня, 07:09