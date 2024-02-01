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Posted Сегодня, 10:48

Published Сегодня, 10:48

Modified Сегодня, 10:50

Updated Сегодня, 10:50

Стало известно, как будет выглядеть новый административно-торговый центр в Перми

Власти рассказали о проекте административно-торгового центра на месте «Живаго»

1 февраля 2024, 10:48
Фото: пресс-служба Минимущества Пермского края

Стало известно, как будет выглядеть новый административно-торговый центр в Перми

Участок под рестораном «Живаго» был куплен компанией «Ингрупп» весной 2022 года.

В Перми завершились общественные обсуждения проекта многофункционального торгового центра, который появится в центре города, на месте бывшего ресторана «Живаго» (Ленина, 37). На заседании комиссии по землепользованию и застройке автор проекта, ООО «Специализированный застройщик „СТРОМ“» предложил установить на участке территориальную зону делового, коммерческого обслуживания (Ц 1/1).

На заседании была представлена концепция будущего строительства. Планируется, что на площади 3 тыс. 908 кв. и построят шестиэтажный многофункциональный административно-торговый центр и небольшой сквер. Также перед входом в здание планируется благоустроить площадь в современном стиле и озеленить прилегающую территорию.

Как рассказали в пресс-службе министерства по управлению имуществом Прикамья, в границах земельного участка распространяются требования по охране объектов культурного наследия. Поэтому застройщик постарался соблюсти единый стиль с ул. Ленина и добавить современные элементы. Сейчас ему предложили доработать элементы благоустройства перед объектом. При разработке проекта учтено, что рядом находится новый корпус гимназии №17, а внутри квартала — детский сад.

С инициативой строительства многофункционального торгового центра выступил девелопер «Ингрупп», который занимается жилищной застройкой. Он купил данный участок весной 2022 года. Члены комиссии по землепользованию и застройке поддержали смену зонирования на участке. Теперь проект планируют рассмотреть на комиссии архитектурно-градостроительного облика (АГО), хотя эксперты думают, что в части фасадов концепция здания соответствует требованиям АГО.

Здание ресторана «Живаго» в центре Перми планируется снести
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#Недвижимость#Пермь#Городская среда
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