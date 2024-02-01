Власти рассказали о проекте административно-торгового центра на месте «Живаго»

Как рассказали в пресс-службе министерства по управлению имуществом Прикамья, в границах земельного участка распространяются требования по охране объектов культурного наследия. Поэтому застройщик постарался соблюсти единый стиль с ул. Ленина и добавить современные элементы. Сейчас ему предложили доработать элементы благоустройства перед объектом. При разработке проекта учтено, что рядом находится новый корпус гимназии №17, а внутри квартала — детский сад.