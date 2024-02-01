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Вынесен приговор пермяку, забившему и зарезавшему свою сожительницу

Вынесен приговор пермяку, забившему и зарезавшему свою сожительницу

1 февраля 2024, 12:44
Фото: 1MI
Зверское убийство произошло в сентября прошлого года.

Кировский районный суд вынес приговор 21-летнему пермяку, убившему прошлой осенью свою сожительницу. Подробности сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

21 сентября прошлого года виновный, находясь в комнате одного из домов в Кировском районе Перми, в ходе ссоры нанес удар кулаком по лицу и неоднократные удары ножом своей сожительнице. От полученных повреждений женщина скончалась на месте. В ходе следствия убийца рассказал, что конфликт произошел на почве ревности.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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#Происшествия#Суд#Пермь#Криминал#Приговор
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