Вынесен приговор пермяку, забившему и зарезавшему свою сожительницу

21 сентября прошлого года виновный, находясь в комнате одного из домов в Кировском районе Перми, в ходе ссоры нанес удар кулаком по лицу и неоднократные удары ножом своей сожительнице. От полученных повреждений женщина скончалась на месте. В ходе следствия убийца рассказал, что конфликт произошел на почве ревности.