Житель Пермского края заработал 323 тысячи рублей благодаря сломанной стиралке

Житель Пермского края отсудил за бракованную стиральную машину сумму, которая была в пять раз больше ее цены. В пресс-службе краевого суда уточняют, что мужчина купил технику еще в феврале 2023 года в «М-Видео». Он привез ее домой, подключил, но понял, что сенсорная кнопка не всегда срабатывает.