Житель Пермского края заработал 323 тысячи рублей благодаря сломанной стиралке

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
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Updated Сегодня, 08:54
Житель Пермского края отсудил за бракованную стиральную машину сумму, которая была в пять раз больше ее цены. В пресс-службе краевого суда уточняют, что мужчина купил технику еще в феврале 2023 года в «М-Видео». Он привез ее домой, подключил, но понял, что сенсорная кнопка не всегда срабатывает.
Покупатель сообщил в магазин об этом, ему предложили заменить машину на такую же. Пермяк отдал товар, но замену или деньги не получил даже спустя 45 дней. Суд расторг договор купли-продажи. В пользу пермяка взыскали 323,7 тыс. рублей:
При этом ответчика также обязали выплатить неустойку за просрочку исполнения требования о возврате товара. Компания пыталась обжаловать решение в краевом суде, но им не удалось.