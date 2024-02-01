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Житель Пермского края заработал 323 тысячи рублей благодаря сломанной стиралке

Житель Пермского края заработал 323 тысячи рублей благодаря сломанной стиралке

1 февраля 2024, 08:52
Фото: ideogram.ai
Продавец не заменил вовремя товар, а также не вернул деньги.

Житель Пермского края отсудил за бракованную стиральную машину сумму, которая была в пять раз больше ее цены. В пресс-службе краевого суда уточняют, что мужчина купил технику еще в феврале 2023 года в «М-Видео». Он привез ее домой, подключил, но понял, что сенсорная кнопка не всегда срабатывает.

Покупатель сообщил в магазин об этом, ему предложили заменить машину на такую же. Пермяк отдал товар, но замену или деньги не получил даже спустя 45 дней. Суд расторг договор купли-продажи. В пользу пермяка взыскали 323,7 тыс. рублей:

  • стоимость товара и неустойка — 124 тыс. рублей;
  • компенсация морального вреда — 10 тыс. рублей;
  • штраф — 101 тыс. рублей.

При этом ответчика также обязали выплатить неустойку за просрочку исполнения требования о возврате товара. Компания пыталась обжаловать решение в краевом суде, но им не удалось.

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#Суд#Пермь#Роспотребнадзор#Права потребителей
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