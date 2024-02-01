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ЗС Прикамья начало прием заявок на журналистскую премию «Право и общество в Прикамье»

ЗС Прикамья начало прием заявок на журналистскую премию «Право и общество в Прикамье»

1 февраля 2024, 10:54
В этом году Законодательное Собрание Пермского края вводит новую номинацию для журналистов, освещающих молодежную повестку. По словам спикера ЗС Валерия Сухих, новая номинация кажется логичным и правильным решением.

Конкурс «Право и общество в Прикамье» пройдет в регионе уже в шестой раз. Победителями становятся журналисты печатных и электронных СМИ за вклад в развитие журналистики и освещение деятельности представительных органов Прикамья.

По словам спикера краевого ЗС Валерия Сухих, номинация, которая вводится в этом году, называется «Молодежная повестка».

«Молодые люди сегодня — активные участники общественно-политической жизни региона. Краевые власти поддерживают эту тенденцию: на реализацию молодежных инициатив выделяется дополнительное финансирование, работают муниципальные молодёжные парламенты, свои проекты реализуют общественные объединения. Обширная молодежная повестка должна находить и уже находит своё отражение в СМИ. В этих реалиях новая номинация кажется логичным и правильным решением», — отметил Валерий Сухих.

Всего в конкурсе предполагается восемь номинаций. На конкурс можно отправить публикации, фото и видеоматериалы, которые были выпущены в 2023 году. Заявки принимаются до 1 марта 2024 года.

Премия «Право и общество в Прикамье» учреждена ЗС для представителей всех средств массовой информации Пермского края. За пять лет на конкурс поступило более 1,5 тыс. работ от авторов и редакций. Ежегодно лидерами по количеству заявок становятся муниципальные редакции.

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