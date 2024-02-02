10 лет прогрессивной офтальмологии. В клинике 3Z поделились результатами работы

Posted Сегодня, 04:19
Published Сегодня, 04:19
Modified Сегодня, 04:21
Updated Сегодня, 04:21
Клиника 3Z в Перми отметила 10-летний юбилей. Торжественное открытие клиники состоялось в январе 2014 года. Тогда здесь велась работа только в двух направлениях — лазерная коррекция зрения и хирургия катаракты. Сейчас перечень медицинских услуг расширился и включает в себя лечение катаракты, близорукости, дальнозоркости, астигматизма, глаукомы, кератоконуса и патологий сетчатки. Работает и отделение детской офтальмологии.
За время работы специалисты пермской клиники 3Z выполнили 150 тыс. диагностик и 65 тыс. операций, из них 29 тыс. процедур по хирургии катаракты и 21 тыс. операций по лазерной коррекции зрения.
Офтальмохирурги 3Z неоднократно первыми в регионах присутствия внедряли современные технологии лечения и использовали высокотехнологичное оборудование экспертного класса. Именно в клинике 3Z в Перми впервые была опробована одна из самых современных на тот период технологий коррекции зрения — Femto Super LASIK (Фемто Супер ЛЭСИК).
С 2023 года в пермской клинике 3Z эксклюзивно представлена лазерная коррекция зрения CLEAR, при которой оказывается минимальное воздействие на глаз. После операции пациент проходит довольно быстрое и комфортное восстановление, а вернуться к привычному образу жизни можно уже на следующий день.
В клинике 3Z есть свой банк искусственных хрусталиков — более 35 вариантов. Пациент может получить нужную линзу уже в день обращения. Кроме того, в 3Z можно обратиться за бесконтактным лечением патологий сетчатки на современной лазерной навигационной системе Navilas 577 s (Навилас 577эс).
В 2018 году в пермской клинике запущен пилотный проект «Единая диагностика зрения». Такой подход предполагает фиксированную цену на диагностику без необходимости доплачивать за дополнительные консультации и обследования, если они потребуются в процессе. После успешной апробации проект запустили на все филиалы 3Z.
Клиника перешла на работу без выходных, чтобы пациенты со всего региона могли приехать в удобный день и время. В 2022 году в пермской клинике появилась услуга «Все включено» при лазерной коррекции зрения. Пациент получает комплексный пакет услуг по фиксированной цене без скрытых доплат — это диагностика, анализы перед операцией, такси на операцию и обратно, размещение в двухместном номере гостиницы для иногородних и послеоперационное сопровождение. В прошлом году услугу «Все включено» начали получать пациенты с катарактой и витреоретинальными патологиями.
В регионе работают три диагностических центра 3Z, чтобы жители региона могли пройти обследование ближе к дому и воспользоваться бесплатным такси в клинику на операцию и обратно.
Татьяна Сердюкова, директор клиники 3Z в Перми:
— Мы знаем, что движемся в верном направлении. В первый год работы клиники мы приняли 6,5 тыс. пациентов, а в 2023 году уже 20 тыс. человек. Мы ежедневно в своей работе продолжаем следовать нашей главной миссии — помочь как можно большем числу пациентов увидеть мир четко без очков и контактных линз.
Елена Шилос, главный врач клиники 3Z в Перми:
— В клинике 3Z работают исключительно штатные специалисты, мы не принимаем на работу врачей-совместителей. Кроме того, каждый новый специалист прежде, чем приступить к работе, сначала проходит внутреннее обучение. Нам важно, чтобы весь медицинский персонал отвечал нашим высоким требованиям. Также, мы формируем кадровый резерв внутри группы компаний, даем возможность расти профессионально. Несколько врачей пришли к нам на должность врача-офтальмолога, а сейчас являются офтальмохирургами.
Врачи клиники постоянно совершенствуют свой профессиональный уровень, проходя десятки профильных семинаров, конференций, выставок и конгрессов мирового уровня. Также обновляется и модернизируется оборудование. Сейчас в арсенале пермской клиники 3Z есть современное диагностическое и хирургическое оборудование. Все это помогает клинике поддерживать статус прогрессивной офтальмологии на протяжении 10 лет!
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