10 лет прогрессивной офтальмологии. В клинике 3Z поделились результатами работы

Клиника перешла на работу без выходных, чтобы пациенты со всего региона могли приехать в удобный день и время. В 2022 году в пермской клинике появилась услуга «Все включено» при лазерной коррекции зрения. Пациент получает комплексный пакет услуг по фиксированной цене без скрытых доплат — это диагностика, анализы перед операцией, такси на операцию и обратно, размещение в двухместном номере гостиницы для иногородних и послеоперационное сопровождение. В прошлом году услугу «Все включено» начали получать пациенты с катарактой и витреоретинальными патологиями.