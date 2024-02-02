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«Амкар Пермь» подписал лучшего бомбардира третьей лиги

«Амкар Пермь» подписал лучшего бомбардира третьей лиги

2 февраля 2024, 16:44
Фото: ФК Амкар Пермь
Илья Юрченко играл в кировском «Динамо»
Сюжет
Амкар

Нападающий Илья Юрченко подписал контракт с футбольным клубом «Амкар Пермь». О подписании сообщает пресс-служба команды.

Илья родился 9 апреля 1996 года в Шахтах (Ростовская область). Воспитанник академии «Ростова». Играл за «Форте», «Носту», ивановский «Текстильщик», кировское «Динамо» и другие клубы.

Осенью 2023 года стал лучшим бомбардиром всего Дивизиона Б, отметившись 16 мячами в 17 играх за кировское «Динамо». Вторая лига Б признала Илью лучшим игроком сезона в группе 2.

В пермской команде форвард будет играть под 9 номером.

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#Спорт#Амкар#Футбол#Фк амкар
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