«Амкар Пермь» подписал лучшего бомбардира третьей лиги

Posted Сегодня, 16:44
Published Сегодня, 16:44
Modified Сегодня, 16:46
Updated Сегодня, 16:46
Нападающий Илья Юрченко подписал контракт с футбольным клубом «Амкар Пермь». О подписании сообщает пресс-служба команды.
Илья родился 9 апреля 1996 года в Шахтах (Ростовская область). Воспитанник академии «Ростова». Играл за «Форте», «Носту», ивановский «Текстильщик», кировское «Динамо» и другие клубы.
Осенью 2023 года стал лучшим бомбардиром всего Дивизиона Б, отметившись 16 мячами в 17 играх за кировское «Динамо». Вторая лига Б признала Илью лучшим игроком сезона в группе 2.
В пермской команде форвард будет играть под 9 номером.