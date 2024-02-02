Бывший министр культуры Прикамья предложил наказывать за склонение к абортам

Штрафы за склонение к аборту уже введены в шести регионах РФ. В Псковской области, например, могут оштрафовать за уговоры, предложения, подкуп или обман. Причем не имеет значения, совершила ли женщина аборт или нет. За склонение к аборту физлицам могут назначить штраф до 5 тыс. рублей, должностным — до 20 тыс. рублей, юрлицам — до 50 тыс. рублей.