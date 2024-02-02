Бывший министр культуры Прикамья предложил наказывать за склонение к абортам

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
Бывший министр культуры Пермского края Игорь Гладнев выступил с инициативой ввести запрет на склонение к абортам. По его словам, к нему обратился союз православных женщин и некие работники здравоохранения.
Гладнев отметил, что сейчас актуальна демографическая тема. Тема штрафов требует проработки, но обоснованность этой инициативы есть.
«Нужно понимать, насколько такая инициатива будет эффективна с точки зрения поддержки и помощи, чтобы сохранить жизнь детей, не навредить здоровью мам и сохранить климат внутри семьи — ведь мы понимаем, что ситуации могут быть неоднозначными», — цитирует Гладнева Telegram-канал «Звезда|Пермь».
По словам Гладнева, инициативу изучают юристы. После того, как ее проанализируют, она поступит сначала в Общественную палату, а затем — в краевое ЗС.
Штрафы за склонение к аборту уже введены в шести регионах РФ. В Псковской области, например, могут оштрафовать за уговоры, предложения, подкуп или обман. Причем не имеет значения, совершила ли женщина аборт или нет. За склонение к аборту физлицам могут назначить штраф до 5 тыс. рублей, должностным — до 20 тыс. рублей, юрлицам — до 50 тыс. рублей.
Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова пояснила Properm.ru, что инициативу комментировать пока рано — она не сформулирована: «Подождем, когда на бумаге инициатива появится».
Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко на момент публкации новости не ответил на отношение к подобной инициативе.
Игорь Гладнев сейчас возглавляет комиссию «По сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» в краевой Общественной палате.