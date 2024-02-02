Денег нет. Мэрия Перми пояснила, почему не расселяют аварийные дома

Как утверждает прокуратура, органами местного самоуправления практикуется необоснованный перенос сроков расселения граждан из аварийного жилья. Многоквартирные дома в Перми по адресам: ул. Александра Щербакова, д. 15, ул. Бумажников, д. 2, ул. Генерала Доватора, д. 34, ул. Генерала Черняховского, д. 3, ул. Корсуньская, д. 5 и д. 9, ул. Ольховская, д. 29, признаны аварийными и подлежащими сносу. Срок отселения жильцов установлен до 31 декабря этого года. В то же время, данные объекты не включены в действующие на территории города муниципальные и региональные адресные программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, финансирование на их расселение бюджетом города не предусмотрено.