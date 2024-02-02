Денег нет. Мэрия Перми пояснила, почему не расселяют аварийные дома

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Администрация Перми опубликовала пояснение, почему не расселяются семь аварийных домов в Орджоникидзевском районе города. Накануне стало известно, что по данному вопросу районной прокуратурой возбуждены уголовные дела.
Как поясняют городские власти, с 2019 года расселение жильцов аварийных домов в Перми проводится по двум программам: по программе на 2019–2025 годы в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и по адресной региональной программе на 2019–2023 годы, которая завершилась в 2023 году. В программу расселения в рамках нацпроекта включены дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года.
Дома в Орджоникидзевском районе Перми по улицам: Александра Щербакова, 15, Бумажников, 2, Генерала Доватора, 34, Генерала Черняховского, 3, Корсуньская, 5, Корсуньская, 9, Ольховская, 29 признаны аварийными после 1 января 2017 года. Следовательно, они не включены в программу, реализуемую в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
Региональная программа имеет ограниченный объем финансирования, что не позволило включить в нее весь объем аварийного жилфонда, признанного таковым после 1 января 2017 года, сообщают в мэрии.
Управлением жилищных отношений администрации города Перми в 2023 году сформирован перечень домов, признанных аварийными с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года, для формирования министерством строительства Пермского края проекта региональной программы. Вопрос о формировании самой программы будет рассматриваться после 2024 года, подчеркивают в мэрии.
Для обеспечения безопасности на период до расселения аварийных домов жильцам предлагаются помещения в маневренном жилищном фонде. Граждане, проживающие в аварийных домах в Орджоникидзевском районе, уведомлены о возможности предоставления им маневренного фонда, пишут чиновники.
Вчера, 1 февраля, стало известно, что прокуратура Орджоникидзевского района провела проверку деятельности администрации Перми и ее функциональных органов при реализации полномочий по расселению аварийного жилищного фонда.
Как утверждает прокуратура, органами местного самоуправления практикуется необоснованный перенос сроков расселения граждан из аварийного жилья. Многоквартирные дома в Перми по адресам: ул. Александра Щербакова, д. 15, ул. Бумажников, д. 2, ул. Генерала Доватора, д. 34, ул. Генерала Черняховского, д. 3, ул. Корсуньская, д. 5 и д. 9, ул. Ольховская, д. 29, признаны аварийными и подлежащими сносу. Срок отселения жильцов установлен до 31 декабря этого года. В то же время, данные объекты не включены в действующие на территории города муниципальные и региональные адресные программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, финансирование на их расселение бюджетом города не предусмотрено.
Без объективных причин срок отселения граждан изменен по инициативе должностных лиц администрации до конца 2030 года, отмечают в прокуратуре.
По итогам рассмотрения материалов проверки, направленных прокуратурой, правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).