Две легковушки столкнулись на трассе Пермь — Екатеринбург

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
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Updated Сегодня, 07:57
На трассе Пермь — Екатеринбург вчера вечером, 1 февраля, столкнулись два легковых автомобиля Renault Sandero и Lada Kalina. Сообщение о ДТП поступило в поисково-спасательную службу Кунгурского муниципального округа в 16:56.
На место происшествия выехали спасатели ГОР 2, пожарно-спасательные подразделения и экстренные службы. По прибытии они оказали всем участникам ДТП разовую медицинскую помощь. В результате пострадавших нет, сообщили в поисково-спасательной службе КМО. Если вы стали свидетелем происшествия или попали в беду, то свяжитесь с экстренными службами по единому номеру 112.