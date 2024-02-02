Две легковушки столкнулись на трассе Пермь — Екатеринбург

На место происшествия выехали спасатели ГОР 2, пожарно-спасательные подразделения и экстренные службы. По прибытии они оказали всем участникам ДТП разовую медицинскую помощь. В результате пострадавших нет, сообщили в поисково-спасательной службе КМО. Если вы стали свидетелем происшествия или попали в беду, то свяжитесь с экстренными службами по единому номеру 112.