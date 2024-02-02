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Published Сегодня, 07:55

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Updated Сегодня, 07:57

На трассе Пермь — Екатеринбург вечером 1 февраля столкнулись два автомобиля

Две легковушки столкнулись на трассе Пермь — Екатеринбург

2 февраля 2024, 07:55
Фото: vk.com/kungurspas

На трассе Пермь — Екатеринбург вечером 1 февраля столкнулись два автомобиля

Пострадавшим оказали разовую медицинскую помощь.
Сюжет
Дтп

На трассе Пермь — Екатеринбург вчера вечером, 1 февраля, столкнулись два легковых автомобиля Renault Sandero и Lada Kalina. Сообщение о ДТП поступило в поисково-спасательную службу Кунгурского муниципального округа в 16:56.

На место происшествия выехали спасатели ГОР 2, пожарно-спасательные подразделения и экстренные службы. По прибытии они оказали всем участникам ДТП разовую медицинскую помощь. В результате пострадавших нет, сообщили в поисково-спасательной службе КМО. Если вы стали свидетелем происшествия или попали в беду, то свяжитесь с экстренными службами по единому номеру 112.

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#Происшествия#Дтп#Пермь#Авария#Кунгур
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