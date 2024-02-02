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Posted Сегодня, 02:50

Published Сегодня, 02:50

Modified Сегодня, 02:53

Updated Сегодня, 02:53

В Пермском крае в выходные потеплеет до -1°

Какой погоды ждать пермякам в выходные? Рассказывают синоптики

2 февраля 2024, 02:50
Фото: properm.ru

В Пермском крае в выходные потеплеет до -1°

Коротким период тепла можно ожидать только в субботу.

В выходные 3 и 4 февраля температура в Прикамье будет контрастной. В субботу температура повысится до -1°, но ненадолго. Ночью по краю 3 февраля -9…-4°, днем -6…-1°, по северу и северо-востоку -11…-6°. В Перми ночью умеренный снег, ночью -9…-7°, днем -6…-4°, сообщают синоптики проекта «Метеоролог и я».

В воскресенье теплый воздух будет вытеснен, немного похолодает, снег продолжится. По краю 4 февраля ночью -12…-7°, днем -10…-5°. В Перми ночью -8…-6°, днем -7…-5°.

Ранее синоптики отмечали, что февраль — очень нестабильный месяц в плане погоды. В этом году месяц ожидается очень теплым, среднее отклонение от нормы составит +3…+4°.

Снежно и тепло. Синоптики поделились прогнозом погоды на февраль в Прикамье
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#Коммунальный рай#Пермь#Погода
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