Какой погоды ждать пермякам в выходные? Рассказывают синоптики

В выходные 3 и 4 февраля температура в Прикамье будет контрастной. В субботу температура повысится до -1°, но ненадолго. Ночью по краю 3 февраля -9…-4°, днем -6…-1°, по северу и северо-востоку -11…-6°. В Перми ночью умеренный снег, ночью -9…-7°, днем -6…-4°, сообщают синоптики проекта «Метеоролог и я».