Какой погоды ждать пермякам в выходные? Рассказывают синоптики

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В выходные 3 и 4 февраля температура в Прикамье будет контрастной. В субботу температура повысится до -1°, но ненадолго. Ночью по краю 3 февраля -9…-4°, днем -6…-1°, по северу и северо-востоку -11…-6°. В Перми ночью умеренный снег, ночью -9…-7°, днем -6…-4°, сообщают синоптики проекта «Метеоролог и я».
В воскресенье теплый воздух будет вытеснен, немного похолодает, снег продолжится. По краю 4 февраля ночью -12…-7°, днем -10…-5°. В Перми ночью -8…-6°, днем -7…-5°.
Ранее синоптики отмечали, что февраль — очень нестабильный месяц в плане погоды. В этом году месяц ожидается очень теплым, среднее отклонение от нормы составит +3…+4°.