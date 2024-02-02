Коллекторы угрожали пермячке и ее семье из-за долга в 10 тысяч рублей

Судебные приставы снова оштрафовали микрокредитную компанию из Санкт-Петербурга. У пермячки был долг в 10 тыс. рублей перед «УН-ФИНАНС». Сотрудники компании использовали незаконные методы возврата денег. Они отправляли сообщения женщине, в котором были нецензурные оскорбления и угрозы как в ее адрес, так и в адрес ее семьи. Такой же текст направили отцу потерпевшей.