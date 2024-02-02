Коллекторы угрожали пермячке и ее семье из-за долга в 10 тысяч рублей

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
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Updated Сегодня, 06:23
Судебные приставы снова оштрафовали микрокредитную компанию из Санкт-Петербурга. У пермячки был долг в 10 тыс. рублей перед «УН-ФИНАНС». Сотрудники компании использовали незаконные методы возврата денег. Они отправляли сообщения женщине, в котором были нецензурные оскорбления и угрозы как в ее адрес, так и в адрес ее семьи. Такой же текст направили отцу потерпевшей.
Выяснилось, что сообщения направлялись с номера, который оформлен на иностранца. По адресу его регистрации в Санкт-Петербурге находилась гостиница. Приставы посчитали, что компания использована аффилированное лицо.
Микрокредитную организацию оштрафовали на 150 тыс. рублей. Она пыталась обжаловать штраф в суде, но это не удалось, сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Пермскому краю.