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Published Сегодня, 06:21

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Updated Сегодня, 06:23

Коллекторы угрожали пермячке и ее семье из-за долга в 10 тысяч рублей

Коллекторы угрожали пермячке и ее семье из-за долга в 10 тысяч рублей

2 февраля 2024, 06:21
Фото: ideogram.ai
Компания уже не в первый раз получает штраф за подобные нарушения.

Судебные приставы снова оштрафовали микрокредитную компанию из Санкт-Петербурга. У пермячки был долг в 10 тыс. рублей перед «УН-ФИНАНС». Сотрудники компании использовали незаконные методы возврата денег. Они отправляли сообщения женщине, в котором были нецензурные оскорбления и угрозы как в ее адрес, так и в адрес ее семьи. Такой же текст направили отцу потерпевшей.

Выяснилось, что сообщения направлялись с номера, который оформлен на иностранца. По адресу его регистрации в Санкт-Петербурге находилась гостиница. Приставы посчитали, что компания использована аффилированное лицо.

Микрокредитную организацию оштрафовали на 150 тыс. рублей. Она пыталась обжаловать штраф в суде, но это не удалось, сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Пермскому краю.

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#Приставы#Пермь#Коллекторы
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