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Published Сегодня, 06:57

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В Перми комиссия отказала в жилой застройке в Саду соловьев у речки Уинки

Комиссия по ПЗЗ отказала в жилой застройке на территории Сада соловьев

2 февраля 2024, 06:57
Фото: properm.ru

В Перми комиссия отказала в жилой застройке в Саду соловьев у речки Уинки

Владельцы земельных участков требовали сменить зонирование.

Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки проголосовала против смены зонирования на участке в садоводческом кооперативе №1 «Искра» в Мотовилихинском районе Перми.

Ранее частные лица обратились с просьбой разрешить застройку на 35 земельных участках общей площадью более 46 тыс. кв. м, сейчас здесь на значительной части территории находится экопарк «Сад соловьев у речки Уинки». Владельцы участков кооператива хотели установить на своих землях территориальную зону обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2 с подзоной в шесть этажей.

Однако члены комиссии ознакомились с материалами и отказались менять зонирование. Ранее заявители уже предлагали сменить зонирование, но получили отказ, так как не смогли предоставить обоснование и данные по обеспеченности объектами социальной инфраструктуры. Они оспорили отказ в суде, поэтому комиссия повторно рассмотрела вопрос. Однако владельцы участков так и не предоставили недостающие документы, поэтому им вновь отказали в смене зонирования.

Как сообщили в пресс-службе Минимущества Прикамья, по Генплану Перми земельные участки располагаются в функциональной зоне общественной и рекреационной инфраструктуры. Развитие территорий нацелено на сохранение и использование существующего природного ландшафта и создание экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения и в целях проведения досуга.

Сейчас в Саду соловьев установлена территориальная зона парков (Р-1). Собственники земельных участков в попытках разрешить жилую застройку на природной территории дошли до Седьмого кассационного суда общей юрисдикции, однако он не поддержал решения нижестоящих судов. Кроме того, Верховный суд РФ отказал заявителям в передаче дела в суд кассационной инстанции.

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#Общество#Пермь#Экология#Сад соловьев
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