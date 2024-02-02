Комиссия по ПЗЗ отказала в жилой застройке на территории Сада соловьев

Однако члены комиссии ознакомились с материалами и отказались менять зонирование. Ранее заявители уже предлагали сменить зонирование, но получили отказ, так как не смогли предоставить обоснование и данные по обеспеченности объектами социальной инфраструктуры. Они оспорили отказ в суде, поэтому комиссия повторно рассмотрела вопрос. Однако владельцы участков так и не предоставили недостающие документы, поэтому им вновь отказали в смене зонирования.