properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:21

Published Сегодня, 09:21

Modified Сегодня, 09:24

Updated Сегодня, 09:24

Кунгурская ледяная пещера откроется для посещения туристами 3 февраля

Кунгурская ледяная пещера откроется для посещения туристами 3 февраля

2 февраля 2024, 09:21
Фото: ВКонтакте/Кунгурская ледяная пещера
В администрации природного объекта говорят о том, что решили все возникшие проблемы.
Сюжет
Кунгур

Кунгурская ледяная пещера с 3 февраля возобновляет посещение туристами. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

«Техническая документация приведена в соответствие Закону „О недрах“, экскурсионная тропа отвечает всем критериям безопасности», — отмечают в сообщении.

Работа природного памятника была приостановлена с 31 января из-за нарушений, выявленных Ростехнадзором. Информация об этом появилась на странице ООО «Сталагмит экскурс» во ВКонтакте.

В приказе директора ООО «Сталагмит экскурс» говорилось, что причиной временного прекращения деятельности стало предписание Западно-Уральского управления Ростехнадзора. Ведомство обязало организацию устранить отмеченные замечания и приостановить экскурсионное посещение надзорного объекта.

ООО «Сталагмит-Экскурс» зарегистрировано в 2006 году и с 2007 года имеет лицензию недропользователя участка Кунгурской ледяной пещеры. Бенефициаром компании является Сергей Смирнов. Чистая прибыль компании за 2021 год составила более 42 млн рублей. Кроме того, организация управляет гостиничным комплексом рядом с Кунгурской пещерой, а также Ассоциацией организаций и лиц, эксплуатирующих экскурсионные пещеры и подземные объекты, созданной в 2019 Ольгой Кадебской.

Читайте также:
Кунгурскую пещеру закроют из-за нарушений техники безопасности
Читайте также:
В гротах Кунгурской ледяной пещеры из-за морозов стали расти кристаллы
#Общество#Кунгур#Кунгурская пещера
Подпишитесь
«ЛУКОЙЛ-Пермь» ответит по делам о загрязнении почвы на сумму больше 400 млн рублей
Сегодня, 07:15
Бывший министр культуры Прикамья предложил наказывать за склонение к абортам
Сегодня, 09:04
В Прикамье из школы, откуда массово уволилась треть учителей, ушёл директор
Сегодня, 07:23
Полиция провела обыск в центре бухучета, подведомственного мэрии Перми
Сегодня, 07:31
«За тебя пойдут». Сергей Ершов из «Реальных пацанов» — об идее стать президентом
Сегодня, 07:38