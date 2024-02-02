Кунгурская ледяная пещера откроется для посещения туристами 3 февраля

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Кунгурская ледяная пещера с 3 февраля возобновляет посещение туристами. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
«Техническая документация приведена в соответствие Закону „О недрах“, экскурсионная тропа отвечает всем критериям безопасности», — отмечают в сообщении.
Работа природного памятника была приостановлена с 31 января из-за нарушений, выявленных Ростехнадзором. Информация об этом появилась на странице ООО «Сталагмит экскурс» во ВКонтакте.
В приказе директора ООО «Сталагмит экскурс» говорилось, что причиной временного прекращения деятельности стало предписание Западно-Уральского управления Ростехнадзора. Ведомство обязало организацию устранить отмеченные замечания и приостановить экскурсионное посещение надзорного объекта.
ООО «Сталагмит-Экскурс» зарегистрировано в 2006 году и с 2007 года имеет лицензию недропользователя участка Кунгурской ледяной пещеры. Бенефициаром компании является Сергей Смирнов. Чистая прибыль компании за 2021 год составила более 42 млн рублей. Кроме того, организация управляет гостиничным комплексом рядом с Кунгурской пещерой, а также Ассоциацией организаций и лиц, эксплуатирующих экскурсионные пещеры и подземные объекты, созданной в 2019 Ольгой Кадебской.