Кунгурская ледяная пещера откроется для посещения туристами 3 февраля

ООО «Сталагмит-Экскурс» зарегистрировано в 2006 году и с 2007 года имеет лицензию недропользователя участка Кунгурской ледяной пещеры. Бенефициаром компании является Сергей Смирнов. Чистая прибыль компании за 2021 год составила более 42 млн рублей. Кроме того, организация управляет гостиничным комплексом рядом с Кунгурской пещерой, а также Ассоциацией организаций и лиц, эксплуатирующих экскурсионные пещеры и подземные объекты, созданной в 2019 Ольгой Кадебской.