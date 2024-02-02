«ЛУКОЙЛ-Пермь» ответит по делам о загрязнении почвы на сумму больше 400 млн рублей

Properm.ru обратился за разъяснениями в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми. В ответ на запрос редакции в ведомстве сообщили, что в преобладающем количестве дел (в 16) нарушены земли лесного фонда (разные участки, разные выделы). «Земли населенных пунктов не затронуты, инциденты, связанные с загрязнением окружающей среды нефтью и продуктами ее трансформации, произошли вдали от жилых зон, жители не пострадали», — подчеркнули в министерстве. Восстановление участков проводится путем рекультивации земель. Ущерб в указанных делах взыскивается за порчу и уничтожение почвенного покрова.