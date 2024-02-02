«ЛУКОЙЛ-Пермь» ответит по делам о загрязнении почвы на сумму больше 400 млн рублей

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем телеграм-канале написала о победе ведомства в судебном процессе о возмещении ущерба за загрязнение почвы. В 2020 году на нефтепроводе в Харьягинском месторождении произошел разлив нефти. По поручению Правительства РФ Росприроднадзор провел внеплановую проверку, установил превышение содержания нефтепродуктов в почве, рассчитал размер вреда, нанесенного экологии, который составил 7,3 млн рублей.
Постановление о добровольном возмещении ущерба было направлено компании в 2020-м, оплаты не последовало. И вот, в конце 2023 года, в ходе долгих разбирательств суд постановил полностью удовлетворить исковые требования Росприроднадзора. 18 января 2024 года ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» как правопреемник «ЛУКОЙЛ-Коми» возместило ущерб.
Кроме того, в конце 2023 года ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» по судебному решению выплатило 13,8 млн рублей за ущерб почвам от разлива нефтепродуктов на Южно-Хыльчуюском месторождении в Ненецком автономном округе. Это нарушение тоже было обнаружено Росприроднадзором в 2020 году.
Properm.ru проанализировал, сколько исков получил «ЛУКОЙЛ-Коми» за загрязнение окружающей среды (почвы, воды) с 2022 года, сколько дел в процессе сейчас, каковы суммы исков. Правопреемником по всем делам будет «ЛУКОЙЛ-Пермь», так как «ЛУКОЙЛ-Коми» реорганизовался в форме присоединения к пермской компании.
17 февраля 2022 года Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми в лице Усинского лесничества обратилось с иском к «ЛУКОЙЛ-Коми» на сумму 38,7 млн рублей. Причина иска — самовольное уничтожение земель лесного фонда (по итогам проверки еще 2019 года). Правопреемником по иску признано ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», дело приостановлено из-за того, что эксперты попросили продлить срок проведения экспертизы. Возобновлено дело будет в августе 2024 года.
Также 17 февраля 2022 года в отношении «ЛУКОЙЛ-Коми» этим же истцом (Минприроды Республики Коми) подан иск на 20,7 млн рублей. Кроме того, 17 февраля 2022 года подан иск на 1,2 млн рублей за уничтожение земель на участке ГУ «Усинское лесничество» (Усинское участковое лесничество, квартал № 775, выдел 8 площадью 0,0507 га (за границами договоров аренды). Ответчик «ЛУКОЙЛ-Коми» заменен на «ЛУКОЙЛ-Пермь», процесс будет возобновлен судом позже.
3 мая 2023 года в отношении «ЛУКОЙЛ-Коми» поступил иск на 4,1 млн рублей. В декабре 2023 года правопреемником по этому делу стал «ЛУКОЙЛ-Пермь». В январе 2024 года рассмотрение дела отложено на февраль в связи с тем, что потребовалось время на представление дополнительных доказательств.
21 июня 2023 года «ЛУКОЙЛ-Коми» получил иск на 5,5 млн рублей за вред, причиненный лесам и находящимся в них природным объектам на участке земель государственного лесного фонда Усинского участкового лесничества (кв. № 201, выделы 9 и 22). Ответчиком по делу в январе 2024 года стало ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», рассмотрение дела перенесено на февраль.
2 марта 2022 года поступили три заявления в отношении «ЛУКОЙЛ-Коми» на 4,3 млн, 1,7 млн и 4,4 млн рублей, 5 марта 2022 года — на 1,7 млн рублей, 6 мая 2022-го — на 2,1 млн рублей. 3 мая 2023 года — на 129,4 млн рублей.
Всего за 2022 и 2023 годы поступило более 20 исковых заявлений о возмещении вреда, причиненного лесным почвам из-за деятельности компании «ЛУКОЙЛ-Коми». По всем делам правопреемником уже стало или еще станет ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь». По всем делам в силу разных причин и обстоятельств рассмотрение начнется в 2024 году.
Properm.ru обратился за разъяснениями в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми. В ответ на запрос редакции в ведомстве сообщили, что в преобладающем количестве дел (в 16) нарушены земли лесного фонда (разные участки, разные выделы). «Земли населенных пунктов не затронуты, инциденты, связанные с загрязнением окружающей среды нефтью и продуктами ее трансформации, произошли вдали от жилых зон, жители не пострадали», — подчеркнули в министерстве. Восстановление участков проводится путем рекультивации земель. Ущерб в указанных делах взыскивается за порчу и уничтожение почвенного покрова.
С чем связано такое большое количество утечек нефти и ее продуктов? В большинстве случаев утечки происходили по причине коррозии нефтепровода, и только по одному делу ответчиком (нефтяной компанией) заявлена врезка со стороны третьих лиц. То есть трубы просто проржавели.
По данным Минприроды Республики Коми, ущерб, нанесенный окружающей среде, взыскивается с учетом затрат, понесенных ответчиком на проведение восстановительных (рекультивационных) работ. Это значит, что ущерб в общей сумме более 400 млн рублей изначально был еще больше. Расчет ущерба, нанесенного водным объектам, и его взыскание осуществляет Межрегиональное управление Росприроднадзора по Республике Коми и Ненецкому АО.
В 2022 году чистая прибыль «ЛУКОЙЛ-Пермь» и так значительно снизилась — на 37% (по данным Руспрофайл) и составила 56 млрд рублей (вместо 88 млрд годом ранее). Ухудшился, по сравнению с 2021 годом, и такой показатель, как «обеспеченность собственными средствами». Это значит, что организации может не хватить собственных средств для обеспечения текущей деятельности, существует риск потери платежеспособности.
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» — 100%-ное дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ». Является главным игроком на нефтедобывающем рынке Пермского края, также ведет деятельность в республиках Башкортостан, Удмуртия и Коми. В общей сложности у «ЛУКОЙЛ-Пермь» на данный момент 150 действующих лицензий, из них 116 — на поиск, разведку и добычу углеводородов. В 2021 году ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» было добыто 15,3 млн тонн нефти. Информацию об объемах добычи в 2022 году компания не публиковала.
В конце 2023 года серьезные претензии к еще одной структуре ЛУКОЙЛа появились у УФАС по Пермскому краю.
По данным Минприроды Республики Коми, в целом по ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» (ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь») наблюдается тенденция к сокращению инцидентов, повлекших загрязнение окружающей среды нефтью и нефтепродуктами. Если такое количество прорванных труб и загрязненных почв — это меньше, чем было, то возникает вопрос: сколько же тогда было подобных случаев? В Минприроды на этот вопрос не ответили, но заверили, что нефтяная компания старается своевременно реагировать на возникновение аварийных ситуаций и принимать меры по локализации и ликвидации разливов.
Редакция Properm.ru запросила комментарий у «ЛУКОЙЛ-Пермь». На момент выхода публикации ответа в редакцию не поступило.