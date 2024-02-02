Мужчина угнал служебную машину, чтобы покатать друзей по ночному Кукуштану

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
В Пермском крае 31-летний мужчина угнал рабочую машину, чтобы добраться до дома и покатать своих друзей по ночному Кукуштану. В полицию обратился глава предприятия по переработке сырья. Мужчина заявил, что с территории склада бесследно исчез служебный автомобиль «Газель», сообщает ГУ МВД по Прикамью.
Во время оперативно-розыскных мероприятий выяснилось что к пропаже служебного автомобиля причастен один из работников компании. Уроженца Кукуштана задержали и доставили в дежурную часть. Сотрудник предприятия признался, что в тот день он задержался на работе. Чтобы быстрее добраться домой, он решил взять служебную машину. Ключи от машины находились в свободном доступе, потому мужчина осуществил свой план беспрепятственно.
Когда 31-летний гражданин успешно добрался до дома, он решил покатать своих приятелей по ночному Кукуштану. Во время поездки водителю не хватило ширины дороги, вследствие чего машина врезалась в бетонные клумбы. Закончив кататься только к утру следующего дня, нарушитель припарковал автомобиль возле местного супермаркета.
Машина была возвращена собственнику. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения).