properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:54

Published Сегодня, 07:54

Modified Сегодня, 08:08

Updated Сегодня, 08:08

Мужчина угнал служебную машину, чтобы покатать друзей по ночному Кукуштану

Мужчина угнал служебную машину, чтобы покатать друзей по ночному Кукуштану

2 февраля 2024, 07:54
Фото: Изображение Midjourney
В отношении угонщика заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения).

В Пермском крае 31-летний мужчина угнал рабочую машину, чтобы добраться до дома и покатать своих друзей по ночному Кукуштану. В полицию обратился глава предприятия по переработке сырья. Мужчина заявил, что с территории склада бесследно исчез служебный автомобиль «Газель», сообщает ГУ МВД по Прикамью.

Во время оперативно-розыскных мероприятий выяснилось что к пропаже служебного автомобиля причастен один из работников компании. Уроженца Кукуштана задержали и доставили в дежурную часть. Сотрудник предприятия признался, что в тот день он задержался на работе. Чтобы быстрее добраться домой, он решил взять служебную машину. Ключи от машины находились в свободном доступе, потому мужчина осуществил свой план беспрепятственно.

Когда 31-летний гражданин успешно добрался до дома, он решил покатать своих приятелей по ночному Кукуштану. Во время поездки водителю не хватило ширины дороги, вследствие чего машина врезалась в бетонные клумбы. Закончив кататься только к утру следующего дня, нарушитель припарковал автомобиль возле местного супермаркета.

Машина была возвращена собственнику. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения).

Читайте также:
В Прикамье лжесотрудники пожарных служб обманывали пенсионеров на круглые суммыПриставы взыскали штраф с участников перестрелки в пермском бизнес-центре
#Работа#Происшествия#Угон#Пермский край#Уголовное дело#Полиция#Транспорт#Москва#Дом#Супермаркет#Автомобиль#Кукуштан#Газель#Друзья#Сотрудник#Ширина дороги#Бетонные клумбы#Неправомерное завладение
Подпишитесь
«ЛУКОЙЛ-Пермь» ответит по делам о загрязнении почвы на сумму больше 400 млн рублей
Сегодня, 07:15
Кунгурская ледяная пещера откроется для посещения туристами 3 февраля
Сегодня, 09:21
Бывший министр культуры Прикамья предложил наказывать за склонение к абортам
Сегодня, 09:04
В Прикамье из школы, откуда массово уволилась треть учителей, ушёл директор
Сегодня, 07:23
Полиция провела обыск в центре бухучета, подведомственного мэрии Перми
Сегодня, 07:31
«За тебя пойдут». Сергей Ершов из «Реальных пацанов» — об идее стать президентом
Сегодня, 07:38