Мужчина угнал служебную машину, чтобы покатать друзей по ночному Кукуштану

Во время оперативно-розыскных мероприятий выяснилось что к пропаже служебного автомобиля причастен один из работников компании. Уроженца Кукуштана задержали и доставили в дежурную часть. Сотрудник предприятия признался, что в тот день он задержался на работе. Чтобы быстрее добраться домой, он решил взять служебную машину. Ключи от машины находились в свободном доступе, потому мужчина осуществил свой план беспрепятственно.