На одном из пермских перекрёстков в понедельник будут регулировать светофоры

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
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В понедельник, 5 февраля, на перекрестке проспекта Парковый и ул. Желябова будут производиться работы по корректировке фазы светофора. Об этом сообщают в краевом минтрансе.
Специалисты краевого ЦБДД выделят пешеходную фазу, поясняют в ведомстве. Это необходимо для того, чтобы исключить опасные пересечения пешеходов с транспортными средствами, которые поворачивают направо или налево. Такое решение было принято по итогам анализа аварийности за 2023 год.
В период настройки возможны возникновения временных затруднений в движении, которые будут оперативно устраняться по результатам мониторинга, поясняют в минтрансе.