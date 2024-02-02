properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:42

Published Сегодня, 14:42

Modified Сегодня, 14:45

Updated Сегодня, 14:45

На одном из пермских перекрёстков в понедельник будут регулировать светофоры

На одном из пермских перекрёстков в понедельник будут регулировать светофоры

2 февраля 2024, 14:42
Фото: 1MI
Возможны временные затруднения в движении

В понедельник, 5 февраля, на перекрестке проспекта Парковый и ул. Желябова будут производиться работы по корректировке фазы светофора. Об этом сообщают в краевом минтрансе.

Специалисты краевого ЦБДД выделят пешеходную фазу, поясняют в ведомстве. Это необходимо для того, чтобы исключить опасные пересечения пешеходов с транспортными средствами, которые поворачивают направо или налево. Такое решение было принято по итогам анализа аварийности за 2023 год.

В период настройки возможны возникновения временных затруднений в движении, которые будут оперативно устраняться по результатам мониторинга, поясняют в минтрансе.

Читайте также:
На время ремонта трамвайных путей в Перми весной запустят компенсационный автобусПермяков в течение февраля лишат проверенных трамваев
#Пермская езда#Пермь#Транспорт#Отключение светофора#Светофоры
Подпишитесь
Жизнь без интернета накануне выборов. Или с легкой грустью о местной политике
Сегодня, 13:12
Пермский краевой суд взыскал с бывших застройщиков 646 миллионов рублей
Сегодня, 12:17
Потеплеет до –1°C. Стало известно, какая погода ждет пермяков в выходные
Сегодня, 16:06
Свердловский район Перми частично останется без воды. Где пройдут отключения
Сегодня, 11:47
Названы самые популярные имена у новорожденных пермяков в прошлом году
Сегодня, 15:38
Стало известно, когда в здании бывшего ВКИУ откроют гостиницу
Сегодня, 14:01