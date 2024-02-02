На одном из пермских перекрёстков в понедельник будут регулировать светофоры

Специалисты краевого ЦБДД выделят пешеходную фазу, поясняют в ведомстве. Это необходимо для того, чтобы исключить опасные пересечения пешеходов с транспортными средствами, которые поворачивают направо или налево. Такое решение было принято по итогам анализа аварийности за 2023 год.