На железной дороге в Перми задержали закладчика с килограммом героина

В тот же день полицейские выехали с обыском на квартиру задержанного, которую он снимал в Перми. В квартире подозреваемого оперативники обнаружили на полу, на столе, под кроватью и на стеллаже россыпью и в контейнере комкообразное вещество бежевого цвета. Все вещества были изъяты и направлены на исследование, по результатам которого установлено, что они также являются наркотическим средством — героин, общей массой около 1 килограмма.