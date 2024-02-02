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На железной дороге в Перми задержали закладчика с килограммом героина

На железной дороге в Перми задержали закладчика с килограммом героина

2 февраля 2024, 10:59
Фото: пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО
Гражданин Таджикистана делал сеть закладок с наркотиками вдоль железной дороги.

Сотрудники Пермского линейного отдела МВД России на транспорте на перегоне станций «Пермь-2 — Бахаревка» задержали 27-летнего гражданина Республики Таджикистан. Подробности задержания сообщают в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.

При личном досмотре, в присутствии понятых, в здании вокзала Пермь-2 транспортные полицейские обнаружили у подозреваемого в кармане куртки полиэтиленовый пакет, внутри которого находились 20 свертков из малярного скотча. В свертках обнаружили полимерные пакетики с комкообразным веществом бежевого цвета. Согласно заключению экспертов, в пакетиках был героин, общей массой 10,18 граммов.

В тот же день полицейские выехали с обыском на квартиру задержанного, которую он снимал в Перми. В квартире подозреваемого оперативники обнаружили на полу, на столе, под кроватью и на стеллаже россыпью и в контейнере комкообразное вещество бежевого цвета. Все вещества были изъяты и направлены на исследование, по результатам которого установлено, что они также являются наркотическим средством — героин, общей массой около 1 килограмма.

Всего транспортные полицейские изъяли у 27-летнего подозреваемого 1 килограмм 81 грамм героина.

В день задержания злоумышленник приехал на территорию перегона, чтобы подготовить тайники-закладки очередной партии наркотических веществ. Сам мужчина пояснил, что наркотики он не употребляет, приобретает их большими партиями через мессенджеры и продает посредствам закладок через интернет. Наркотики мужчина распространял на территории Перми, в том числе и вдоль железнодорожных путей и станций. Стоит отметить, что незаконным оборотом наркотических веществ задержанный начал заниматься с конца декабря 2023 года, с целью заработать.

В настоящее время в отношении 27-летнего жителя Таджикистана следователями Пермского линейного отдела МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного часть 3 статьи 30, пункта «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ.

Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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