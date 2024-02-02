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Published Сегодня, 15:38

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Названы самые популярные имена у новорожденных пермяков в прошлом году

Названы самые популярные имена у новорожденных пермяков в прошлом году

2 февраля 2024, 15:38
Фото: 1MI
В целом список соответствует общероссийском, но с некоторыми нюансами.

В Пермском крае в минувшем году самым популярным именем у новорожденных девочек стало имя Анна (497), а у мальчиков — Михаил (528). Такие данные приводит портал ЗАГС. Также пермяки часто называли новорожденных София (482), Ева (398), Мария (377) и Виктория (346). У мальчиков популярными были Артём (505), Александр (497), Тимофей (409) и Матвей (404).

В России имя София стало самым популярным у новорожденных в 2023 году. Так назвали 24 065 девочек, появившихся на свет в стране. В топ-5 женских имен вошли Ева (19 142) и Анна (18 398), Мария (16 800) и Виктория (15 971). Среди мужских имен на первом месте оказался Михаил (23 645). Следом идут Артем (22 790), Александр (22 682), Матвей (18 837) и Максим (17 399).

В 2023 году в России было подано 1 921 831 заявление о рождении ребенка. Мальчиков на свет появилось больше, чем девочек, — 52% против 48%. Средний возраст матери составил 29,7 года, а отца — 29,2 года.

#Общество#Загс#Статистика ЗАГС#Имена#Пермский край,рождаемость,смертность,брак,загс,статистика#Популярные имена
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