Названы самые популярные имена у новорожденных пермяков в прошлом году

В Пермском крае в минувшем году самым популярным именем у новорожденных девочек стало имя Анна (497), а у мальчиков — Михаил (528). Такие данные приводит портал ЗАГС. Также пермяки часто называли новорожденных София (482), Ева (398), Мария (377) и Виктория (346). У мальчиков популярными были Артём (505), Александр (497), Тимофей (409) и Матвей (404).