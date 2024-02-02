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Новый роман пермского писателя Алексея Иванова «Речфлот» выйдет в продажу с 1 марта

Новый роман пермского писателя Алексея Иванова «Речфлот» выйдет в продажу с 1 марта

2 февраля 2024, 09:15
Фото: telegram-канал «Рукописи горят»
Писатель закончил работу над произведением летом прошлого года.

Новый роман известного пермского писателя Алексея Иванова выйдет в продажу 1 марта. Документальная книга «Речфлот» отправлена в печать. Произведение выйдет тиражом 15 тысяч в двух форматах: с черно-белой и цветной обложками. Информация об этом появилась на странице соцсети продюсера писателя Юлии Зайцевой.

Книга посвящена истории речного флота Российской империи и Советского союза. Отец Алексея работал директором речного училища, а его мать также имела образование инженера-судостроителя.

«Сюжеты отдельных биографий переплетаются с сюжетами из жизни судоходных путей, в долгой и геройской борьбе преодолевших мели и перекаты; бакенов и навигации, которая начиналась с неказистых плетеных бочонков; двигателей — от бурлаков-лошадей-цепей- паровых машин-и дальше; корпусов — от наивного дерева до технологичного углепластика. Всего здесь не перечислить. Нас ждет большая нон-фикшн эпопея, системная, фактически выверенная и увлекательная», — пишет Зайцева во ВКонтакте.

В августе прошлого года сообщалось, что Алексей закончил работу над произведением.

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#Пермь#Алексей иванов#Советский союз#История#Навигация#Книга#Роман#Двигатели#Документальная литература#Речной флот#Российская империя#Биографии#Судоходные пути#Бакены#Корпуса#Нон-фикшн#Эпопея
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