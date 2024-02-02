Новый роман пермского писателя Алексея Иванова «Речфлот» выйдет в продажу с 1 марта

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
Новый роман известного пермского писателя Алексея Иванова выйдет в продажу 1 марта. Документальная книга «Речфлот» отправлена в печать. Произведение выйдет тиражом 15 тысяч в двух форматах: с черно-белой и цветной обложками. Информация об этом появилась на странице соцсети продюсера писателя Юлии Зайцевой.
Книга посвящена истории речного флота Российской империи и Советского союза. Отец Алексея работал директором речного училища, а его мать также имела образование инженера-судостроителя.
«Сюжеты отдельных биографий переплетаются с сюжетами из жизни судоходных путей, в долгой и геройской борьбе преодолевших мели и перекаты; бакенов и навигации, которая начиналась с неказистых плетеных бочонков; двигателей — от бурлаков-лошадей-цепей- паровых машин-и дальше; корпусов — от наивного дерева до технологичного углепластика. Всего здесь не перечислить. Нас ждет большая нон-фикшн эпопея, системная, фактически выверенная и увлекательная», — пишет Зайцева во ВКонтакте.
В августе прошлого года сообщалось, что Алексей закончил работу над произведением.