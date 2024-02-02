Новый роман пермского писателя Алексея Иванова «Речфлот» выйдет в продажу с 1 марта

«Сюжеты отдельных биографий переплетаются с сюжетами из жизни судоходных путей, в долгой и геройской борьбе преодолевших мели и перекаты; бакенов и навигации, которая начиналась с неказистых плетеных бочонков; двигателей — от бурлаков-лошадей-цепей- паровых машин-и дальше; корпусов — от наивного дерева до технологичного углепластика. Всего здесь не перечислить. Нас ждет большая нон-фикшн эпопея, системная, фактически выверенная и увлекательная», — пишет Зайцева во ВКонтакте.