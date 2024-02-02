Пенсионерка из Прикамья потеряла сотни тысяч рублей и подставила подругу на 1,5 млн

В течение 10 дней пенсионерка перевела на счета преступников 887 тыс. рублей, думая, что инвестирует. В момент, когда ей обещали доход, она увидела, что ее счет заблокирован. Это не напугало пенсионерку, она попросила у подруги карту, чтобы перевести заработанные деньги на ее счет. Знакомая согласилась, по указаниям мошенника, назвала коды, которые ей приходили на телефон и лишилась 1,5 млн рублей.