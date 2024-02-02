Пенсионерка из Прикамья потеряла сотни тысяч рублей и подставила подругу на 1,5 млн

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
Modified Сегодня, 05:07
Updated Сегодня, 05:07
Пермские полицейские рассказали о нескольких пострадавших от действий мошенников. В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю пояснили, что 69-летней жительнице Соликамска позвонил в мессенджер неизвестный. Он представился брокером инвестиционной площадки и предложил заработать.
В течение 10 дней пенсионерка перевела на счета преступников 887 тыс. рублей, думая, что инвестирует. В момент, когда ей обещали доход, она увидела, что ее счет заблокирован. Это не напугало пенсионерку, она попросила у подруги карту, чтобы перевести заработанные деньги на ее счет. Знакомая согласилась, по указаниям мошенника, назвала коды, которые ей приходили на телефон и лишилась 1,5 млн рублей.
60-летняя жительница Березников сама нашла мошенников. Она зашла на сайт, который предлагал играть на электронной бирже. Женщине позвонил мужчина, назвавшийся аналитиком. Он пообещал большую прибыль за короткое время. В итоге пенсионерка перевела 620 тыс. рублей. Спустя месяц она решила вернуть деньги, но ей не удалось. Тогда она написала заявление в полицию.