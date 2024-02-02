properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:12

Published Сегодня, 08:12

Modified Сегодня, 08:14

Updated Сегодня, 08:14

Пермская прокуратура проверит обстоятельства принудительной высадки ребенка на Гайве

Пермская прокуратура проверит обстоятельства принудительной высадки ребенка на Гайве

2 февраля 2024, 08:12
Фото: properm.ru
Александр Бастрыкин распорядился возбудить дело по факту инцидента в Орджоникидзевском районе Перми.

Прокуратура Прикамья организовала проверку по размещенной в СМИ информации о принудительной высадке из автобуса несовершеннолетнего. Инцидент произошел в микрорайоне Гайва, в Орджоникидзевском районе Перми. Ребенок добирался до дома без сопровождения взрослого.

Как указывается, пассажир либо не подтвердил оплату проезда, либо право на льготный проезд. Следственные органы проведут надзорные мероприятия для оценки действий водителя и других лиц, допустивших нарушения прав несовершеннолетнего, сообщается в телеграм-канале прокуратуры по Пермскому краю.

Ранее сообщалось, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по происшествия на Гайве. Вечером, 31 января кондуктор высадила 10-летнего школьника из-за того, что у него не сработала транспортная карта. Ситуация вызвала резонанс в СМИ.

Мать ребенка сообщила, что ее ребенка выдворили из транспортного средства в районе остановки «Камкабель». Школьник побоялся зайти в другой автобус и дошел до дома пешком. По словам руководителя АТП, которому принадлежит автобус, в компании ведется внутренняя проверка с опросом контролеров линии и просмотром записи с камер видеонаблюдения.

Читайте также:
На Гайве кондуктор высадил из автобуса ребёнка с несработавшей транспортной картойВласти Перми рассматривают возможность начисления кэшбека за проезд в транспортеПермячку оштрафовали за безбилетный проезд в автобусе, хотя билет она купила
#Ск рф#Автобус#Сми#Гайва#Прокуратура пермского края#Проверка#Прикамье#Орджоникидзевский район#Оплата проезда#Кондуктор#Дело#Водитель#Несовершеннолетний#Льготный проезд#Инцидент#Александр Бастрыкин#Телеграм-канал#Следственные органы#Пермская прокуратура#Высадка ребенка#Нарушения прав#Транспортная карта#Резонанс#Мать ребенка#Остановка Камкабель#АТП#Внутренняя проверка#Контролеры линии#Запись с камер видеонаблюдения
Подпишитесь
«ЛУКОЙЛ-Пермь» ответит по делам о загрязнении почвы на сумму больше 400 млн рублей
Сегодня, 07:15
Кунгурская ледяная пещера откроется для посещения туристами 3 февраля
Сегодня, 09:21
Бывший министр культуры Прикамья предложил наказывать за склонение к абортам
Сегодня, 09:04
В Прикамье из школы, откуда массово уволилась треть учителей, ушёл директор
Сегодня, 07:23
Полиция провела обыск в центре бухучета, подведомственного мэрии Перми
Сегодня, 07:31
«За тебя пойдут». Сергей Ершов из «Реальных пацанов» — об идее стать президентом
Сегодня, 07:38