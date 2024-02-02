Пермская прокуратура проверит обстоятельства принудительной высадки ребенка на Гайве

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
Прокуратура Прикамья организовала проверку по размещенной в СМИ информации о принудительной высадке из автобуса несовершеннолетнего. Инцидент произошел в микрорайоне Гайва, в Орджоникидзевском районе Перми. Ребенок добирался до дома без сопровождения взрослого.
Как указывается, пассажир либо не подтвердил оплату проезда, либо право на льготный проезд. Следственные органы проведут надзорные мероприятия для оценки действий водителя и других лиц, допустивших нарушения прав несовершеннолетнего, сообщается в телеграм-канале прокуратуры по Пермскому краю.
Ранее сообщалось, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по происшествия на Гайве. Вечером, 31 января кондуктор высадила 10-летнего школьника из-за того, что у него не сработала транспортная карта. Ситуация вызвала резонанс в СМИ.
Мать ребенка сообщила, что ее ребенка выдворили из транспортного средства в районе остановки «Камкабель». Школьник побоялся зайти в другой автобус и дошел до дома пешком. По словам руководителя АТП, которому принадлежит автобус, в компании ведется внутренняя проверка с опросом контролеров линии и просмотром записи с камер видеонаблюдения.