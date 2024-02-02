Пермская прокуратура проверит обстоятельства принудительной высадки ребенка на Гайве

Мать ребенка сообщила, что ее ребенка выдворили из транспортного средства в районе остановки «Камкабель». Школьник побоялся зайти в другой автобус и дошел до дома пешком. По словам руководителя АТП, которому принадлежит автобус, в компании ведется внутренняя проверка с опросом контролеров линии и просмотром записи с камер видеонаблюдения.