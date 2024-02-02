Пермский краевой суд взыскал с бывших застройщиков 646 миллионов рублей

В 2012 году Фонд содействия развитию жилищного строительства провел торги на право аренды земли в Лобаново. В торгах победила ГК «Строительные объекты», в которую входило ООО «КамСтройИнвест» под управлением супругов Лобановых. Застройщик должен был построить комплекс зданий «Первый Пермский микрорайон» на участке площадью 28,3 га. Микрорайон планировали сдать в 2015 году, однако дольщики так и не получили свои квартиры. Сумма причиненного ущерба составляет около 1 млрд рублей.