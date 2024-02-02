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Пермский краевой суд взыскал с бывших застройщиков 646 миллионов рублей

Пермский краевой суд взыскал с бывших застройщиков 646 миллионов рублей

2 февраля 2024, 12:17
Фото: properm.ru
Пострадавшими по делу проходили 280 дольщиков.

Решение в отношении бывших руководителей ООО «КамСтройИнвест», Алексея и Ирины Лобановых, принятое Свердовским районным судом, осталось в силе. В пользу ППК «Фонд развития территорий» будет взыскана сумма убытков в размере 646 млн. 297 тыс. 885,64 рублей, сообщает пресс-служба краевого суда, принявшего такое решение.

Как сообщает суд, своими неправомерными действиями ответчики причинили существенный вред правам и законным интересам 280 граждан — участникам долевого строительства, права которых были восстановлены за счет бюджетных денежных средств ППК «Фонд развития территорий».

В конце мая 2020 года Алексей Лобанов был приговорен к шести годам, а Ирина Лобанова — к 6,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии.

В 2012 году Фонд содействия развитию жилищного строительства провел торги на право аренды земли в Лобаново. В торгах победила ГК «Строительные объекты», в которую входило ООО «КамСтройИнвест» под управлением супругов Лобановых. Застройщик должен был построить комплекс зданий «Первый Пермский микрорайон» на участке площадью 28,3 га. Микрорайон планировали сдать в 2015 году, однако дольщики так и не получили свои квартиры. Сумма причиненного ущерба составляет около 1 млрд рублей.

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#Суд#Обманутые дольщики#Пермь#Криминал#Дольщики
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