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Published Сегодня, 11:45

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Updated Сегодня, 11:47

Пермячка прошла в следующий этап телешоу «Голос», поразив Преснякова и Гагарину

Пермячка прошла в следующий этап телешоу «Голос», поразив Преснякова и Гагарину

2 февраля 2024, 11:45
Фото: Скриншот с шоу «Голос».
Девушка выступила с песней «Sam Brown Stop».
Сюжет
Соцсети

Уроженка Прикамья Ирина Зорина прошла в следующий этап «Голос». Девушка спела песню «Sam Brown Stop». Исполнение пермячки понравилось сразу двум членам жюри. Первым к Зориной повернулся известный певец, музыкант и композитор Владимир Пресняков, второй оказалась певица Полина Гагарина.

Зорина будет бороться за звание лучше в команде Преснякова. В своих соцсетях певица благодарит слушателей за поддержку. «Обалдеть, какие вы теплые. Как вы умеете поддержать! Прошло уже почти три недели с эфира, а я всё получаю ваши письма — письма добра, которые вселяют еще большую уверенность и желание делать», — пишет участница.

Напомним библиотекарь Виктор Абдураманов из Пермского края одержал три победы подряд в юбилейном турнире телепередачи «Своя игра» на НТВ. В выпуске от 28 января пермяк проиграл Евгению Быстрову из Балаково.

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