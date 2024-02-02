Пермячка прошла в следующий этап телешоу «Голос», поразив Преснякова и Гагарину

Зорина будет бороться за звание лучше в команде Преснякова. В своих соцсетях певица благодарит слушателей за поддержку. «Обалдеть, какие вы теплые. Как вы умеете поддержать! Прошло уже почти три недели с эфира, а я всё получаю ваши письма — письма добра, которые вселяют еще большую уверенность и желание делать», — пишет участница.