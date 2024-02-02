Пермячка прошла в следующий этап телешоу «Голос», поразив Преснякова и Гагарину

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
Уроженка Прикамья Ирина Зорина прошла в следующий этап «Голос». Девушка спела песню «Sam Brown Stop». Исполнение пермячки понравилось сразу двум членам жюри. Первым к Зориной повернулся известный певец, музыкант и композитор Владимир Пресняков, второй оказалась певица Полина Гагарина.
Зорина будет бороться за звание лучше в команде Преснякова. В своих соцсетях певица благодарит слушателей за поддержку. «Обалдеть, какие вы теплые. Как вы умеете поддержать! Прошло уже почти три недели с эфира, а я всё получаю ваши письма — письма добра, которые вселяют еще большую уверенность и желание делать», — пишет участница.
Напомним библиотекарь Виктор Абдураманов из Пермского края одержал три победы подряд в юбилейном турнире телепередачи «Своя игра» на НТВ. В выпуске от 28 января пермяк проиграл Евгению Быстрову из Балаково.